Дорога домой, 2021

5 причин посмотреть фильм «Дорога домой»

Новый проект стриминговой платформы Netflix, получивший название «Дорога домой», расскажет о группе животных из тематического зоопарка, которые волею случая оказываются на свободе, после чего отправляются на поиски своего реального дома. По ходу развития событий главные герои переживают множество приключений и, конечно, находят то, что так долго искали. «Дорога домой» прекрасно подойдет для тех, кто хочет провести уютный вечер в компании семьи. Этот мультфильм будет интересен как детям, так и взрослым.

Постановкой «Дороги домой» занимались сразу два режиссера — Гарри Криппс и Клер Де Шеню. Первый до этого работал над «Историей семьи Блум» и мультфильмом «Билби», а вторая занималась созданием «Спирита», «Мадагаскара» и «Кунг-фу панды». Судя по всему, у каждого из кинематографистов есть опыт работы в анимации.

В озвучивании персонажей «Дороги домой» принял участие известный голливудский актер Эрик Бана, который в последние годы почти не снимается в большом кино. Не исключено, что новый нетфликсовский мультфильм поможет Бане восстановить утраченную репутацию и напомнить о себе всем фанатам «Трои» и «Жены путешественника во времени».

В создании «Дороги домой» также приняла участие голливудская актриса Джеки Уивер, двукратная номинантка на премию американской киноакадемии, известная преимущественно по фильмам «Мой парень — псих», «Пикник у Висячей скалы», «По волчьим законам».

Премьера «Дороги домой» пройдет на стриминге 10 декабря, она может стать идеальным украшением вашего пятничного вечера. Просмотр «Дороги домой» удобен еще и тем, что фильм будет доступен прямо у вас дома, для него не нужно идти в кинотеатр и покупать билеты. Достаточно лишь иметь подписку на Netflix.