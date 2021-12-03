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Дорога домой, 2021

2021 / США / Австралия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Дорога домой»

Новый проект стриминговой платформы Netflix, получивший название «Дорога домой», расскажет о группе животных из тематического зоопарка, которые волею случая оказываются на свободе, после чего отправляются на поиски своего реального дома. По ходу развития событий главные герои переживают множество приключений и, конечно, находят то, что так долго искали. «Дорога домой» прекрасно подойдет для тех, кто хочет провести уютный вечер в компании семьи. Этот мультфильм будет интересен как детям, так и взрослым.

Постановкой «Дороги домой» занимались сразу два режиссера — Гарри Криппс и Клер Де Шеню. Первый до этого работал над «Историей семьи Блум» и мультфильмом «Билби», а вторая занималась созданием «Спирита», «Мадагаскара» и «Кунг-фу панды». Судя по всему, у каждого из кинематографистов есть опыт работы в анимации.

В озвучивании персонажей «Дороги домой» принял участие известный голливудский актер Эрик Бана, который в последние годы почти не снимается в большом кино. Не исключено, что новый нетфликсовский мультфильм поможет Бане восстановить утраченную репутацию и напомнить о себе всем фанатам «Трои» и «Жены путешественника во времени».

В создании «Дороги домой» также приняла участие голливудская актриса Джеки Уивер, двукратная номинантка на премию американской киноакадемии, известная преимущественно по фильмам «Мой парень — псих», «Пикник у Висячей скалы», «По волчьим законам».

Премьера «Дороги домой» пройдет на стриминге 10 декабря, она может стать идеальным украшением вашего пятничного вечера. Просмотр «Дороги домой» удобен еще и тем, что фильм будет доступен прямо у вас дома, для него не нужно идти в кинотеатр и покупать билеты. Достаточно лишь иметь подписку на Netflix.

Двух персонажей мультфильма озвучат прославленные голливудские актеры Айла Фишер и Гай Пирс. Фишер многие помнят и любят по фильмам «Иллюзия обмана» и «Великий Гэтсби». Она также сыграла небольшую роль в «Под покровом ночи». Гай Пирс широко известен по своей роли в драме «Помни», он также сыграл заметные роли в лентах «Король говорит!», «Секреты Лос-Анджелеса» и многих других.

Известно, что в Америке «Дорога домой» получила ограниченный прокат в кинотеатрах. Официальная премьера мультфильма прошла еще на прошлой неделе, 3 декабря. Однако в России показывать анимацию на большом экране не планируется, она выйдет только на домашних носителях.

Популярная австралийская актриса Кайли Миноуг также приняла участие в создании «Дороги домой». Известно, что Миноуг досталась роль лесной свинки по имени Сьюзен — милой, доброй и очень талантливой. Вместе с другими героями фильма она отправится на поиски своего единственного дома.

«Дорога домой» была удостоена специальной награды ReFrame, которая вручается проектам, демонстрирующим определенный прогресс в направлении гендерного равенства в кинематографе. Особое внимание организаторов уделяется количеству женщин, задействованных в производстве того или иного фильма.

Группа смертельно опасных животных во главе с местной знаменитостью, коалой по имени Милашка, сбегает из Парка дикой природы Австралии и направляется домой. Тем временем на них объявляют охоту!

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 3 декабря 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гарри Криппс
В ролях
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Айла Фишер
Айла Фишер
Гай Пирс
Гай Пирс
Эрик Бана
Эрик Бана
Тим Минчин
Тим Минчин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Дорога домой 3 постера
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В австралийском зоопарке обитают самые разные животные: от милейших с виду пушистых зверят до смертельно опасных змей. Люди ежедневно приходят полюбоваться экзотическими существами или же испытать страх, увидев тех, кто на первый взгляд кажется монстром. Небольшая компания животных лишь выглядит устрашающе, но никто не понимает, что в их сердцах нет злости, и все, чего они хотят, – просто быть собой и даже помогать людям. Решив вырваться на свободу, герои отправляются в увлекательное…
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саундтрек мультфильма Дорога домой
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