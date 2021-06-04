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Кэллан Брукнер
Кэллан Брукнер
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Фильмография Кэллана Брукнера
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения
2021, США / Канада
7.0
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.0
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
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Наша судьба в их лапках: Студия Paramount представила трейлер мультфильма «Щенячий патруль в кино»
Райдер и щенки вступят в борьбу с мэром Хамдингером и его котятами.
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4 июня 2021 16:10
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