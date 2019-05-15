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Наследие: Застывшая кровь Наследие: Застывшая кровь
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Cold Blood Legacy

Наследие: Застывшая кровь, 2019

2019 / Франция / Украина / Бельгия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Главный герой этого французского криминального триллера - бывший наемный убийца по имени Генри, ныне живущий отшельником на берегу лесного озера. Несмотря на то, что он уже «на пенсии», его по-прежнему разыскивают. Однажды неподалеку от его дома на снегоходе разбивается девушка. Генри оказывается перед непростым выбором: перенести пострадавшую в дом и попытаться спасти ее, при этом раскрыв незнакомке свое местонахождение или бросить на произвол судьбы.

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 4.6
  • Рабочее название картины – «Последний шаг»;
  • Роль Генри исполнил знаменитый Жан Рено, а роль Мелоди сыграла канадская актриса Сара Линд;
  • Съемки фильма частично проходили в национальном парке «Синевир», расположенном Межгорском районе Закарпатской области Украины, частично – в Киеве, Канаде и США;
  • Официальным слоганом фильма стала фраза «Ты не сможешь убежать от прошлого»;
  • Фильм является совместным проектом Франции, Украины и Бельгии, одну из ролей в картине исполнила украинская актриса Лариса Руснак, знакомая российским зрителям по мелодраме «Год золотой рыбки».

Наёмник на пенсии Генри ведет тихую жизнь в лесной глуши, как вдруг его уединение нарушает Мэлоди, попавшая в аварию на снегоходе. Генри не может оставить девушку в беде и начинает заботиться о ней. Пока Мэлоди идет на поправку, всплывают причины ее внезапного появления в безлюдном месте.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 июля 2019
Премьера в мире 15 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Фридерик Петижан
В ролях
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Жан Рено
Жан Рено
Сара Линд
Саманта Бонд
Саманта Бонд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Наследие: Застывшая кровь 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:57
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10 голосов
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