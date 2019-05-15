Наследие: Застывшая кровь, 2019

Главный герой этого французского криминального триллера - бывший наемный убийца по имени Генри, ныне живущий отшельником на берегу лесного озера. Несмотря на то, что он уже «на пенсии», его по-прежнему разыскивают. Однажды неподалеку от его дома на снегоходе разбивается девушка. Генри оказывается перед непростым выбором: перенести пострадавшую в дом и попытаться спасти ее, при этом раскрыв незнакомке свое местонахождение или бросить на произвол судьбы.
Наёмник на пенсии Генри ведет тихую жизнь в лесной глуши, как вдруг его уединение нарушает Мэлоди, попавшая в аварию на снегоходе. Генри не может оставить девушку в беде и начинает заботиться о ней. Пока Мэлоди идет на поправку, всплывают причины ее внезапного появления в безлюдном месте.