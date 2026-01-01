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Элисия Ротару
Элисия Ротару Elysia Rotaru
Киноафиша Персоны Элисия Ротару

Элисия Ротару

Elysia Rotaru

Дата рождения
9 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой триллеров

Биография Элисии Ротару

Родилась 9 ноября 1984 года. Ванкувер, Канада. 

Популярные фильмы

Тайны Смолвиля 7.8
Тайны Смолвиля (2001)
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо 7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо (2010)
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов 7.2
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов (2015)

Фильмография Элисии Ротару

Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 6.1
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
боевик, приключения, анимация 2024, США
Смотреть трейлер
Тернер и Хуч 6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный 2021, США
Мой прекрасный снеговик 5.2
Мой прекрасный снеговик One Snowy Christmas
мелодрама 2021, Канада
Смотреть трейлер
Снегоуборщик 6.4
Снегоуборщик Cold Pursuit
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Пташка 5.1
Пташка Killbird
мистика, триллер 2019, Канада
Мертвец из Тумстоуна 2 4.4
Мертвец из Тумстоуна 2 Dead Again in Tombstone
боевик, фэнтези, ужасы 2017, США
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов 7.2
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов
боевик, приключения, фантастика, мини-сериал 2015, США
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо 7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
приключения, детский, фэнтези 2010, США/Канада
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