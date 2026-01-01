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Фильмография
Элисия Ротару
Elysia Rotaru
Киноафиша
Персоны
Элисия Ротару
Элисия Ротару
Elysia Rotaru
Дата рождения
9 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Биография Элисии Ротару
Родилась 9 ноября 1984 года. Ванкувер, Канада.
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Популярные фильмы
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
(2010)
7.2
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов
(2015)
Фильмография Элисии Ротару
6.1
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
боевик, приключения, анимация
2024, США
Смотреть трейлер
6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный
2021, США
5.2
Мой прекрасный снеговик
One Snowy Christmas
мелодрама
2021, Канада
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6.4
Снегоуборщик
Cold Pursuit
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания
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Рецензия
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5.1
Пташка
Killbird
мистика, триллер
2019, Канада
4.4
Мертвец из Тумстоуна 2
Dead Again in Tombstone
боевик, фэнтези, ужасы
2017, США
7.2
ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов
боевик, приключения, фантастика, мини-сериал
2015, США
7.5
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
приключения, детский, фэнтези
2010, США/Канада
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