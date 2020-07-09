Сделано в Италии, 2020

На фоне живописных пейзажей Тосканы Лиам Нисон и его сын Майкл Ричардсон проживут на экране историю, напоминающую их собственную жизнь.

Джеймс Д’Арси — актер, наиболее известный по своим ролям в «Облачном атласе» и сериале «Агент Картер», — решил попробовать себя в режиссуре полного метра после того, как в 2016 году он снял короткометражку Chicken/Egg. Чувства потерявшего родителя человека ему знакомы: он и сам лишился отца в очень юном возрасте. Когда Д’Арси обратился к Нисону с предложением принять участие в его проекте, он опасался, что тот откажется, ведь сценарий сильно напоминал о трагедии самого актера: в 2009 году его жена Наташа Ричардсон погибла в результате полученной на горнолыжном курорте травмы. Однако Лиам Нисон не только согласился на съемки, но и предложил взять на роль его сына его настоящего сына — Майкла Ричардсона.

Джек (Майкл Ричардсон) находится в процессе развода, и когда семья его почти уже бывшей жены Рут (Иоланда Кеттл) решает продать галерею, в которой он работает, он намеревается выкупить ее, продав старое поместье в Тоскане, которое пустовало долгие годы после смерти его матери. По совету риелтора Кейт (Линдси Дункан) он и его отец Роберт (Лиам Нисон) начинают приводить дом в порядок. В местном ресторане Джек встречает его владелицу Наталию (Валерия Билелло), с которой их многое объединяет, в особенности черствые бывшие супруги. Дом понемногу возвращается к былой красоте, а Джек и Роберт сталкиваются с воспоминаниями из своего прошлого и должны будут разобраться в своем настоящем.