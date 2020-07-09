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Сделано в Италии Сделано в Италии
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Сделано в Италии, 2020

2020 / Великобритания / Италия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Трогательная драма об отношениях отца и сына, разворачивающаяся на фоне тосканских пейзажей.
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На фоне живописных пейзажей Тосканы Лиам Нисон и его сын Майкл Ричардсон проживут на экране историю, напоминающую их собственную жизнь.

Джеймс Д’Арси — актер, наиболее известный по своим ролям в «Облачном атласе» и сериале «Агент Картер», — решил попробовать себя в режиссуре полного метра после того, как в 2016 году он снял короткометражку Chicken/Egg. Чувства потерявшего родителя человека ему знакомы: он и сам лишился отца в очень юном возрасте. Когда Д’Арси обратился к Нисону с предложением принять участие в его проекте, он опасался, что тот откажется, ведь сценарий сильно напоминал о трагедии самого актера: в 2009 году его жена Наташа Ричардсон погибла в результате полученной на горнолыжном курорте травмы. Однако Лиам Нисон не только согласился на съемки, но и предложил взять на роль его сына его настоящего сына — Майкла Ричардсона.

Джек (Майкл Ричардсон) находится в процессе развода, и когда семья его почти уже бывшей жены Рут (Иоланда Кеттл) решает продать галерею, в которой он работает, он намеревается выкупить ее, продав старое поместье в Тоскане, которое пустовало долгие годы после смерти его матери. По совету риелтора Кейт (Линдси Дункан) он и его отец Роберт (Лиам Нисон) начинают приводить дом в порядок. В местном ресторане Джек встречает его владелицу Наталию (Валерия Билелло), с которой их многое объединяет, в особенности черствые бывшие супруги. Дом понемногу возвращается к былой красоте, а Джек и Роберт сталкиваются с воспоминаниями из своего прошлого и должны будут разобраться в своем настоящем.

 

Лиам Нисон и Майкл Ричардсон в реальности являются отцом и сыном. Жена Нисона и мать Ричардсона — Наташа Ричардсон — тоже скончалась.

Книга, которую читает Роберт в одной из сцен, — это «Дублинцы» Джеймса Джойса.

Полнометражный режиссерский дебют Джеймса Д’Арси.

Майкл Ричардсон уже снимался со своим отцом в фильме «Снегоуборщик», и после этого он принял решение на время отказаться от участия в проектах вместе с ним. Но, по его словам, отказаться от «Сделано в Италии» он не мог, так как рассказанная в фильме история близка и ему, и его отцу.

Несмотря на то что кандидатура Майкла Ричардсона на главную роль была предложена самим Лиамом Нисоном, ему все равно пришлось пройти прослушивание.

Режиссер и сценарист Джеймс Д’Арси начал писать сценарий к фильму за 12 лет до того, как состоялась его премьера, причем тогда он планировал сыграть роль Джека сам.

Сюжет фильма частично основан на личном опыте режиссера Джеймса Д’Арси, отец которого умер, когда ему было шесть лет. В одном из интервью он говорил о том, что этот фильм — его «любовное письмо» о том, какими могли бы быть его отношения с отцом, будь он жив.

Когда режиссер Джеймс Д’Арси отправил сценарий Лиаму Нисону и его сыну Майклу Ричардсону, они, как и их персонажи в фильме, занимались продажей дома, в котором выросла Наташа Ричардсон.

 

Душевная семейная комедия о богемном лондонском художнике Роберте, который вместе со своим сыном Джеком приезжает в Тоскану, чтобы продать старый дом, оставшийся после смерти жены. Роберт и Джек рассчитывают быстро заключить сделку и уехать, но в итоге остаются в Италии на некоторое время, чтобы сделать ремонт. Эта поездка помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные семейные отношения.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 9 июля 2020
Возраст 12+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Суад Фаресс
Суад Фаресс
Иоланда Кеттл
Иоланда Кеттл
Майкл Ричардсон
Майкл Ричардсон
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сделано в Италии 5 постеров
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Наша рецензия
Джек (Майкл Ричардсон) — успешный арт-куратор. Современное искусство для него не только страсть, но и ремесло, приносящее хорошие деньги. Очередную успешную выставку омрачает ситуация в личной жизни: брак уже очевидно не спасти, некогда счастливая возлюбленная требует продать купленную вместе галерею. Джеку ничего не остается, кроме как пообещать раздобыть необходимую для выкупа ее доли сумму денег и отправиться к своему отцу (Лиам Нисон), художнику-затворнику, который уже давным-давно…
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саундтрек фильма Сделано в Италии
Кадры из фильма Все кадры
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