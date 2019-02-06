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Снегоуборщик Снегоуборщик
Киноафиша Фильмы Снегоуборщик Отзывы о фильме «Снегоуборщик»
Cold Pursuit Снегоуборщик 2019 / Великобритания
6.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Снегоуборщик»

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Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — образцовый гражданин. Он живёт с женой и сыном где-то на отшибе и занимается расчисткой дороги от снега в Скалистых горах. Его огромная снегоуборочная машина разметает завалы в два человеческих роста и пилит упавшие деревья. За помощь горожанам Нельсону присудили звание почётного гражданина. Из недостатков у него только лишь излишняя замкнутость, даже жене его никак не разговорить и не «пробить» на эмоции. Но семейная идиллия рушится, когда…

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Володя Прохоров 6 февраля 2019, 17:59
Оценка
Фильм снят хорошо и на этом его плюсы заканчиваються
Основным и главным минусом для меня стало то, что этот филь просто в наглую копирует фильм 2014 г. "Дурацкое дело нехитрое" , но при копировании потерялись, как восхитительные характеры героев с их проблема и слабостями, так и желание сопрежевать им. Причиной этому я считаю кучу нелепых шуток, которые чаще всего высосаны из пальца. В кино на него идти не рекомендую.
6 февраля 2019, 17:59 Ответить
Denis Markin 9 февраля 2019, 13:28
Оценка
Хороший добрый фильм в жанре корденмодерн. Как добро побеждает зло. Во время просмотра не скучал, наслаждался игрой актёров и музыкой.
9 февраля 2019, 13:28 Ответить
Борис Новиков 10 февраля 2019, 21:11
Оценка
Шел на фильм несколько обреченным на продолжение "Заложниц",Маршала" и "Пассажира". Этот жанр люблю, поэтому решил пополнить коллекцию одинаковых образов в исполнении Нисона. Но оказался удивлен новым прочтением. Это был микст триллера,детектива,и, наверное,черной комедии. Количество трупов зашкаливает. Легкость исполнения относит нас куда-то в 90е.Очень приятная музыка,восхитительные северные пейзажи! И даже несколько черноватый юморок зашёл как родной)). В общем это скорее пародия на триллер,но любителям подобного формата смотреть однозначно!
10 февраля 2019, 21:11 Ответить
Tatyana Nekrylova 12 февраля 2019, 07:48
Оценка
Обязательно схожу посмотреть,думаю фильм крутой.
12 февраля 2019, 07:48 Ответить
kulia2003 13 февраля 2019, 08:14
Оценка
Такой нудный и скучный... Лиам тянет, больше ничего в фильме не привлекло... Нудноват...
13 февраля 2019, 08:14 Ответить
stick.78 16 февраля 2019, 11:48
Оценка
, понравился , один раз точно можно посмотреть ,
16 февраля 2019, 11:48 Ответить
Nikita Chesnokov 17 февраля 2019, 20:04
Оценка
Очень классный фильм, такое можно советовать!
17 февраля 2019, 20:04 Ответить
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