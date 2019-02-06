Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — образцовый гражданин. Он живёт с женой и сыном где-то на отшибе и занимается расчисткой дороги от снега в Скалистых горах. Его огромная снегоуборочная машина разметает завалы в два человеческих роста и пилит упавшие деревья. За помощь горожанам Нельсону присудили звание почётного гражданина. Из недостатков у него только лишь излишняя замкнутость, даже жене его никак не разговорить и не «пробить» на эмоции. Но семейная идиллия рушится, когда…
Основным и главным минусом для меня стало то, что этот филь просто в наглую копирует фильм 2014 г. "Дурацкое дело нехитрое" , но при копировании потерялись, как восхитительные характеры героев с их проблема и слабостями, так и желание сопрежевать им. Причиной этому я считаю кучу нелепых шуток, которые чаще всего высосаны из пальца. В кино на него идти не рекомендую.
Авторизация по e-mail