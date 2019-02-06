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Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — образцовый гражданин. Он живёт с женой и сыном где-то на отшибе и занимается расчисткой дороги от снега в Скалистых горах. Его огромная снегоуборочная машина разметает завалы в два человеческих роста и пилит упавшие деревья. За помощь горожанам Нельсону присудили звание почётного гражданина. Из недостатков у него только лишь излишняя замкнутость, даже жене его никак не разговорить и не «пробить» на эмоции. Но семейная идиллия рушится, когда…