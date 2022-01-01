Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алекс Паунович
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
О персоне
Фильмография
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Алекса Пауновича
Родился 29 июня 1969 года. Виннипег, Канада.
Развернуть
Фильмография Алекса Пауновича
Снегоуборщик
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания
6.0
Профессионал
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
3.0
Детсадовский полицейский 2
комедия
2016, США
4.0
В поисках золота
мистика, триллер
2015, Канада
5.0
Feed the Gods
ужасы
2014, Канада
3.0
Во имя короля 2
фэнтези, боевик, приключения
2011, Канада
3.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп