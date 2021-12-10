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Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
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Андрей Богатырев
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Дата рождения
15 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Андрея Богатырева
Родился 15 января 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Богатырева
Вираж
драма
2020, Россия
0.0
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.0
Дикая лига
спорт, исторический, драма
2019, Россия
6.0
День войны
драма, военный
2018, Россия
0.0
Белые ночи
драма
2018, Россия
5.0
Архипелаг
комедия, драма
2014, Россия
3.0
Иуда
драма
2013, Россия
7.0
БАгИ
драма, семейный
2011, Россия
6.0
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10 декабря 2021 16:32
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