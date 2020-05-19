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Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
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Владимир Гостюхин
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Дата рождения
10 марта 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Биография Владимира Гостюхина
Родился 10 марта 1946 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Владимира Гостюхина
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.0
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
6.0
Код Каина
драма, боевик, триллер
2015, Беларусь
6.0
За встречу
драма
2014, Россия
0.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Излечить страх
биография, исторический, драма
2013, Украина / Беларусь
7.0
Подпоручикъ Ромашовъ
драма
2012, Россия
4.0
Русичи
фэнтези, детский
2008, Россия
5.0
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19 мая 2020 14:44
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