Вольфганг Черни – австрийский актер, родился 31 августа 1984 года в Вене. Его карьера артиста началась с ролей в школьных спектаклях. После выпускных экзаменов не знал, где продолжить учебу, поэтому по настоянию родителей пошел в Венский медицинский университет и провел там два года. За это время решил для себя, что актерское мастерство – то, чем ему хочется заниматься, поэтому забрал документы и поступил в Венскую консерваторию искусств.

В 2006 году дебютировал в короткометражном фильме «Мы все голые снизу», который показали на нескольких кинофестивалях по всему миру. В 2009 году актер заканчивает свое обучение, и тогда же к нему приходит первый успех: его выбрали для главной роли в сериале «Шторм любви» – одной из самых популярных мелодрам на немецком ТВ.

Международная слава пришла к Вольфгангу в 2012 году с ролью в российском фильме «Снайперы: Любовь под прицелом». Высокого голубоглазого блондина быстро узнают на всем постсоветском пространстве, и новые роль сыпятся на него как из рога изобилия. К большому сожалению самого Черни, в России ему в основном предлагают играть немецких военных. Но есть проекты, в которых он отходит от своего амплуа, например, роль Алеши Поповича или сотрудника Интерпола – испанца Диего.