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Вольфганг Черни

Wolfgang Cerny
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни Wolfgang Cerny
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Дата рождения
31 августа 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Вена, Австрия
Рост
190 см
Биография Вольфганга Черни

Вольфганг Черни – австрийский актер, родился 31 августа 1984 года в Вене. Его карьера артиста началась с ролей в школьных спектаклях. После выпускных экзаменов не знал, где продолжить учебу, поэтому по настоянию родителей пошел в Венский медицинский университет и провел там два года. За это время решил для себя, что актерское мастерство – то, чем ему хочется заниматься, поэтому забрал документы и поступил в Венскую консерваторию искусств.

В 2006 году дебютировал в короткометражном фильме «Мы все голые снизу», который показали на нескольких кинофестивалях по всему миру. В 2009 году актер заканчивает свое обучение, и тогда же к нему приходит первый успех: его выбрали для главной роли в сериале «Шторм любви» – одной из самых популярных мелодрам на немецком ТВ.

Международная слава пришла к Вольфгангу в 2012 году с ролью в российском фильме «Снайперы: Любовь под прицелом». Высокого голубоглазого блондина быстро узнают на всем постсоветском пространстве, и новые роль сыпятся на него как из рога изобилия. К большому сожалению самого Черни, в России ему в основном предлагают играть немецких военных. Но есть проекты, в которых он отходит от своего амплуа, например, роль Алеши Поповича или сотрудника Интерпола – испанца Диего.

Интересные факты о Вольфганге Черни
  • В юности занимался фехтованием и конной ездой, что очень пригодилось на съемках фильма «Последний богатырь»;
  • Женат на россиянке Виктории Слободян;
  • Родители долго не одобряли выбор карьеры и до первых успехов сына считали, что это хобби;
  • Актер год учился в Лос-Анджелесе в Академии драматических искусств, где приобрел множество полезных знакомств;
  • В немецких театральных кругах знаменит своими ролями в классических постановках по Шекспиру и Шиллеру, а также современных пьесах Блейка Нельсона;
  • Актер рассказывал, что Вена – красивый, но маленький город, в котором все друг друга знают, поэтому, чтобы добиться успеха, нужно выходить на международный уровень.
Фильмография Вольфганга Черни
Нюрнберг
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Ряд 19
Ряд 19
триллер 2021, Россия
5.0
Зоя
Зоя
драма, исторический, военный 2020, Россия
4.0
Красный призрак
Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.0
Скажи ей
Скажи ей
драма 2020, Россия
7.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
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19 октября 2021 15:35
Студия Горького выпустит байопик о Зое Космодемьянской «Страсти по Зое» осенью Снято при поддержке Минкульта. 
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27 августа 2020 13:31
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19 ноября 2020 16:40
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