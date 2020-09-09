Иччи, 2021

Якутия — республика с богатым фольклором. Одна из легенд гласит, что у всего в нашем мире есть душа. Местные жители испокон веков поклоняются духу Иччи, рассчитывая получить защиту от темных сил. Действие одноименной кинокартины разворачивается в глухой деревне, где начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Простой семье фермеров предстоит иметь дело с первобытным злом, существование которого они до последнего отказывались признавать.
«Иччи» — новый фильм ужасов кинорежиссера Костаса Марсана, автора международного хита «Мой убийца». Сюжет основан на старинных преданиях Якутии, дошедших до наших дней. Недаром еще до выхода работа Марсана получила звание якутской «Ведьмы».
В XIX веке на территории небольшого поселения, окруженного бескрайними лесами, произошло нечто зловещее. С тех пор люди в этой дикой местности больше не живут. В наши дни здесь поселяется молодая семья, переживающая непростые времена. Супружеская пара воспитывает маленького сына, но денег едва хватает. Кроме того, вместе с ними в хижине находится бабушка, продолжающая верить в могущественные силы природы.
Вскоре после переезда фермеры сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Зло исходит из глубин леса, где поселилось древнее зло, представляющее смертельную угрозу. Для выживания обитателям отрезанного от цивилизации клочка земли придется обратиться за помощью к религиозным верованиям предков. Удастся ли родителям защитить сына от духов, атакующих скромную хижину с наступлением сумерек?
Изначально фильм назывался «Глаза ночи», но незадолго до выхода трейлера авторы переименовали его на «Иччи» в честь древнего божества из якутского фольклора.
Режиссером выступил Костас Марсан, для которого это лишь второй опыт работы в полном метре. Его дебютный криминальный триллер «Мой убийца» не только имел успех на международных фестивалях независимого кино, но и выдвигался от Якутии на «Золотой глобус».
«Иччи» — это уже второй якутский фильм, вышедший в российский прокат в 2021 году. Ранее зрители также могли посмотреть в кинотеатрах триумфатора «Кинотавра» – «Пугало» Дмитрия Давыдова. Кроме того, в результате долгожданного попадания жанрового кинематографа из республики Саха в массы известный русскоязычный журнал «Искусство кино» посвятил картинам из Якутии полноценный номер.
Актерский состав включает всего шесть имен. Для Борислава Степанова фильм стал дебютом на большом экране, тогда как Илья Яковлев уже работал с постановщиком на съемочной площадке ленты «Мой убийца». Матрену Корнилову можно было встретить в драме «Белый ягель», а Ильяну Павлову — в «Тайне Чингис Хаана». Наиболее востребованные звезды каста Марина Васильева и Дмитрий Михайлов до этого появлялись преимущественно в эпизодах телесериалов.
Несмотря на национальный колорит, хоррор «Иччи» получил международный прокат. Дистрибьютором работы Костаса Марсана в Северной Америке выступает High Octane Pictures, а за распространение на остальных территориях отвечает компания TVCO, специализирующаяся на продвижении малобюджетного авторского кино.
Много лет назад на этих землях произошла страшная трагедия. И люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?