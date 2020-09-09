Иччи, 2021

Якутия — республика с богатым фольклором. Одна из легенд гласит, что у всего в нашем мире есть душа. Местные жители испокон веков поклоняются духу Иччи, рассчитывая получить защиту от темных сил. Действие одноименной кинокартины разворачивается в глухой деревне, где начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Простой семье фермеров предстоит иметь дело с первобытным злом, существование которого они до последнего отказывались признавать.

«Иччи» — новый фильм ужасов кинорежиссера Костаса Марсана, автора международного хита «Мой убийца». Сюжет основан на старинных преданиях Якутии, дошедших до наших дней. Недаром еще до выхода работа Марсана получила звание якутской «Ведьмы».

В XIX веке на территории небольшого поселения, окруженного бескрайними лесами, произошло нечто зловещее. С тех пор люди в этой дикой местности больше не живут. В наши дни здесь поселяется молодая семья, переживающая непростые времена. Супружеская пара воспитывает маленького сына, но денег едва хватает. Кроме того, вместе с ними в хижине находится бабушка, продолжающая верить в могущественные силы природы.

Вскоре после переезда фермеры сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Зло исходит из глубин леса, где поселилось древнее зло, представляющее смертельную угрозу. Для выживания обитателям отрезанного от цивилизации клочка земли придется обратиться за помощью к религиозным верованиям предков. Удастся ли родителям защитить сына от духов, атакующих скромную хижину с наступлением сумерек?