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Спустя полгода после нападения фашисткой Германии на СССР из немецкого окружения выбирается группа красноармейцев, среди которых один тяжело раненый боец и беременная девушка. Движение идет медленно: по дороге отряд натыкается на замороженного солдата в шинели красноармейца (Юра Борисов) и поначалу берет его в плен, подозревая, что тот шпион. Группа добирается до деревни, в которой планирует передохнуть. Но план трещит по швам, ибо сюда же прибывает отряд карателей Вермахта, главная цель…