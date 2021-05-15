Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красный призрак Красный призрак
Киноафиша Фильмы Красный призрак Отзывы о фильме «Красный призрак»
Красный призрак 2020 / Россия
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Красный призрак»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Спустя полгода после нападения фашисткой Германии на СССР из немецкого окружения выбирается группа красноармейцев, среди которых один тяжело раненый боец и беременная девушка. Движение идет медленно: по дороге отряд натыкается на замороженного солдата в шинели красноармейца (Юра Борисов) и поначалу берет его в плен, подозревая, что тот шпион. Группа добирается до деревни, в которой планирует передохнуть. Но план трещит по швам, ибо сюда же прибывает отряд карателей Вермахта, главная цель…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Леха 15 мая 2021, 19:16
Да ты что. Все по секретным документам!1
15 мая 2021, 19:16 Ответить
User 16 июня 2021, 15:27
в ответ на сообщение Леха от 15 мая 2021, 19:16
Оценка
😌
16 июня 2021, 15:27 Ответить
Pavel.Rashchupkin 17 июня 2021, 21:59
Оценка
Смотреть можно! Огромный минус за показ немцев добрыми дяденьками,хватит перевирать историю!Немцы шли нас убивать и уничтожать под корень!Либеральный московский биомусор задает тон,в отечественном военном кино.Актерская работа на высоте,постановка боев отличная,музыка в тему!
17 июня 2021, 21:59 Ответить
kudyakov_a 4 августа 2021, 22:45
Днище отечественного кинематографа! Без мата не обойтись!
4 августа 2021, 22:45 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Барби
Барби 8 комментариев
Паранормальные явления. Скинамаринк
Паранормальные явления. Скинамаринк 4 комментария
Вызов
Вызов 274 комментария
Переводчик
Переводчик 21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 68 комментариев
Беглец
Беглец 8 комментариев
До рассвета
До рассвета 51 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App