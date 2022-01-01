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Фильмы про подводные лодки
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Фильмы про подводные лодки

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По году По рейтингу По названию
Грейхаунд
Грейхаунд
7.0
драма, военный, исторический
2020, США / Китай / Канада
Зов волка
Зов волка
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик
2019, Франция
Под водой
Под водой
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, триллер
2019, США
Налёт грейхаундов
Налёт грейхаундов
1.0
боевик, драма, военный
2019, США
Хантер киллер
Хантер киллер
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2018, США
Курск
Курск
6.0
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
Невероятная история о гигантской груше
Невероятная история о гигантской груше
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5.0
анимация, приключения
2017, Дания
Черное море
Черное море
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, триллер
2014, Великобритания / США / Россия
Водная жизнь
Водная жизнь
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, сказка, приключения
2004, США
Глубина
Глубина
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, фантастика, ужасы
2002, США
К-19
К-19
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2002, Великобритания / Германия / США / Канада
Ю-571
Ю-571
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, военный, драма
2000, Франция / США
Убрать перископ
Убрать перископ
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
1996, США
Багровый прилив
Багровый прилив
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7.0
триллер, боевик, драма
1995, США
Охота за «Красным Октябрем»
Охота за «Красным Октябрем»
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
1990, США
Бездна
Бездна
8.0
приключения, триллер, боевик, фантастика
1989, США
Подводная лодка
Подводная лодка
8.0
драма, военный
1981, Германия
Тяжелая вода
Тяжелая вода
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0.0
военный
1979, СССР
По методу Харма
По методу Харма
7.0
драма, военный
1965, США
Голубая стрела
Голубая стрела
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
1958, СССР
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Фильмы про подводные лодки никогда не оставляют зрителей равнодушными, ведь замкнутое пространство и глубина делают любое приключение еще более зрелищным и опасным. Если вы хотите на один вечер погрузиться в мир моря, путешествий, риска и героизма, то эта подборка обязательно вам понравится.

Человечество изобрело субмарины еще в конце XIX века, и они сразу же оказались в центре множества пугающих легенд и суеверий. Океан и по сей день вызывает ужас и трепет неизведанными тайнами, таящимися в его глубинах. Еще больший интерес подводные лодки стали вызывать в XX столетии, когда их начали применять в военных действиях. Фильмы про подлодки и подводников отражают все стороны этой неоднозначной темы.

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