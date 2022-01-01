Фильмы про подводные лодки никогда не оставляют зрителей равнодушными, ведь замкнутое пространство и глубина делают любое приключение еще более зрелищным и опасным. Если вы хотите на один вечер погрузиться в мир моря, путешествий, риска и героизма, то эта подборка обязательно вам понравится.

Человечество изобрело субмарины еще в конце XIX века, и они сразу же оказались в центре множества пугающих легенд и суеверий. Океан и по сей день вызывает ужас и трепет неизведанными тайнами, таящимися в его глубинах. Еще больший интерес подводные лодки стали вызывать в XX столетии, когда их начали применять в военных действиях. Фильмы про подлодки и подводников отражают все стороны этой неоднозначной темы.