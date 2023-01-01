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Киноафиша Фильмы Курск Курск, 2018: актеры и роли
Kursk Курск 2018 / Бельгия / Люксембург
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Курск, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг Томас Винтерберг Thomas Vinterberg
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Аугуст Диль Аугуст Диль August Diehl
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