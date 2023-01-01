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Курск
Курск, 2018: актеры и роли
Kursk
Курск
2018 / Бельгия / Люксембург
Трейлер
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Курск, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг
Thomas Vinterberg
В ролях
Колин Ферт
Colin Firth
Леа Сейду
Léa Seydoux
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
Аугуст Диль
August Diehl
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