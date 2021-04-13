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Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
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Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
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Дата рождения
8 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Маттиас Шонартс
Родился 8 декабря, 1977 года. Антверпен, Бельгия.
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Фильмография Маттиас Шонартс
Бессмертная гвардия
боевик, фэнтези
2020, США
6.0
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Мустанг
драма
2019, Франция / США
6.0
Курск
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Руины
триллер
2018, США
0.0
Страсть и верность
криминал, драма
2017, Франция
6.0
Красный воробей
триллер
2017, США
6.0
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13 апреля 2021 11:56
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