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Спасите Колю! Спасите Колю!
Киноафиша Фильмы Спасите Колю! Отзывы о фильме «Спасите Колю!»
Спасите Колю! 2020 / Россия
3.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Спасите Колю!»

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Наша рецензия

Военком Михаил Иванович (Дмитрий Нагиев) отправляется на охоту. Впервые он уезжает из дома без любимой дочери Маши (Анна Родоная): девочка оставила детство позади, равно как и подростковый максимализм. Втайне от отца она устраивает дома тусовку со своими друзьями, среди которых ее молодой человек Коля (Кузьма Сапрыкин), а также скромный молчаливый студент Ваня (Иван Злобин), безнадежно в нее влюбленный. Однако веселью быстро приходит конец: Михаил Иванович возвращается домой, обнаруживает…

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Слава Крулатов 20 января 2021, 17:49
Нагиев в последнее время радует, так что думаю фильм с женой в кино посмотреть. Надеюсь будет весело)
20 января 2021, 17:49 Ответить
Павел Никифоров 12 февраля 2021, 12:57
Схожу, посмотрю. Может будет норм
12 февраля 2021, 12:57 Ответить
Света Косс 18 февраля 2021, 22:36
Сходили в кино на этот фильм и разочаровались . Жаль потраченного времени и денег . Не досидели даже до середины .
18 февраля 2021, 22:36 Ответить
Александр Шибанов 21 февраля 2021, 11:01
Оценка
Вполне приличное кино. Местами даже смешное ...
21 февраля 2021, 11:01 Ответить
Кирилл Ховрин 21 февраля 2021, 16:50
Супер 🙌 комедия 👍✌️
21 февраля 2021, 16:50 Ответить
ElizavetaPersonal 22 февраля 2021, 13:45
Нагеев продался Фонду Кино. Позорище 🤮
22 февраля 2021, 13:45 Ответить
Ольга Казакова 23 февраля 2021, 00:55
Не интересное, скучное, глупый сценарий. Хотели уйти с середины фильма. Жалко потерянного времени. Давно так в фильмах не разочаровывались...
23 февраля 2021, 00:55 Ответить
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