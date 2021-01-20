Наша рецензия

Военком Михаил Иванович (Дмитрий Нагиев) отправляется на охоту. Впервые он уезжает из дома без любимой дочери Маши (Анна Родоная): девочка оставила детство позади, равно как и подростковый максимализм. Втайне от отца она устраивает дома тусовку со своими друзьями, среди которых ее молодой человек Коля (Кузьма Сапрыкин), а также скромный молчаливый студент Ваня (Иван Злобин), безнадежно в нее влюбленный. Однако веселью быстро приходит конец: Михаил Иванович возвращается домой, обнаруживает…