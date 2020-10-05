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Дмитрий Губарев
Дмитрий Губарев
Dmitry Gubarev
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Дмитрий Губарев
Dmitry Gubarev
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Дата рождения
30 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Биография Дмитрий Губарев
Родился 30 мая 1971 года.
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Фильмография Дмитрий Губарев
Сердце и как им пользоваться
комедия
2021, Россия
5.0
Спасите Колю!
комедия
2020, Россия
3.0
Тень звезды
мелодрама, триллер, мюзикл
2020, Россия
5.0
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Армия или любовь: Дмитрий Нагиев на первом постере комедии «Спасите Колю!»
Премьера состоится в следующем году.
Написать
5 октября 2020 15:42
Павел Прилучный читает рэп в первом трейлере фильма «Тень звезды»
Сюжет музыкальной драмы напоминает легендарного «Телохранителя» с Уитни Хьюстон.
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24 апреля 2020 15:27
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