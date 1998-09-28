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Иван Злобин
Киноафиша
Персоны
Иван Злобин
Иван Злобин
Дата рождения
28 сентября 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
6.4
Один настоящий день
(2022)
0.0
Сальто-мортале
(2023)
0.0
Сама дура
(2020)
Фильмография Иван Злобин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2023
2022
2020
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
Сальто-мортале
комедия
2023, Россия
Человек ниоткуда
триллер, приключения, фантастика
2023, Россия
Миттельмарш
драма, комедия
2022, Россия
Билеты
6.4
Один настоящий день
триллер, криминал
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Сама дура
драма, комедия
2020, Россия
Новости о Иван Злобин
Иван Злобин защищает исторические здания Петербурга в трейлере фильма «Миттельмарш»
Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда»
Евгений Ткачук вынужден взяться за грязное дело в трейлере триллера «Один настоящий день»
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