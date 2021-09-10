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Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
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Алексей Золотовицкий
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Дата рождения
18 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Алексей Золотовицкий
Родился 18 марта 1988 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексей Золотовицкий
Любовницы: Ответный удар
комедия, мелодрама
2022, Россия
0.0
Дракулов
комедия, фэнтези
2021, Россия
5.0
Спасите Колю!
комедия
2020, Россия
3.0
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография
2020, Россия
6.0
В спорте только девушки
комедия, спорт
2013, Россия
7.0
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Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном
В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
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10 сентября 2021 15:38
Михаил Галустян станет Дракулой в мистической комедии «Дракулов»
Режиссером и сценаристом нового проекта стал Илья Куликов.
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16 сентября 2020 12:07
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