«Спасите Колю!»: Рецензия Киноафиши

Военком Михаил Иванович (Дмитрий Нагиев) отправляется на охоту. Впервые он уезжает из дома без любимой дочери Маши (Анна Родоная): девочка оставила детство позади, равно как и подростковый максимализм. Втайне от отца она устраивает дома тусовку со своими друзьями, среди которых ее молодой человек Коля (Кузьма Сапрыкин), а также скромный молчаливый студент Ваня (Иван Злобин), безнадежно в нее влюбленный. Однако веселью быстро приходит конец: Михаил Иванович возвращается домой, обнаруживает вакханалию, не соответствующую его внутреннему «уставу», и оперативно «расправляется» с Колей. Теперь молодой человек его дочери служит во флоте за полярным кругом.

Увы, этот случай не единичный. В лучших традициях родительских неврозов Михаил Иванович, ставший отцом-одиночкой (не очень понятно, каким образом; видимо, сценаристы решили это не детализировать), полностью заменяет мужчин в жизни дочери. Потому что те не похожи на него самого — идеального, статного, в общем, «настоящего». Похожие злоключения, что произошли с Колей, случались и с другими ухажерами Маши, каждый из которых отправлялся в разные виды российских войск. Картина «Спасите Колю!» — комедийный долгострой, который удалось завершить благодаря поддержке онлайн-кинотеатра, присоединившегося на стадии постпродакшна. Это история о столкновении характеров внутри одной семьи, поднимающая извечные вопросы воспитания, свободы, самостоятельности и ответственности.

Спасите Колю!

Кино Дмитрия Губарева («Тень звезды», сериал «Физрук») старается выстроить юмористическую концепцию и попутно не забыть раскрыть персонажей, коих здесь с десяток. К сожалению, игра на два «фронта» идет картине в минус: слишком большое количество тем, которые пытаются поднять сценаристы (Анна Курбатова и Эля Корсак), остается висеть в воздухе. Например, пока Маша пускается во все тяжкие шантажа родного отца и флирта с неожиданно получившим карт-бланш Ваней, в детско-родительские отношения, которым бы здесь продемонстрировать новую грань, вмешиваются все кому не лень — от соседки Михаила Ивановича (пожалуй, самая вульгарная и пошлая роль Юлии Франц в ее фильмографии) до его родной матери (по-прежнему очаровательная Галина Польских). При этом история этих женщин также бросается на полпути, оставаясь невнятным эпизодом юмористического капустника.

Сам Нагиев, несмотря на обширную фильмографию как в комедийных, так и в драматических проектах, недалеко уходит от амплуа прапорщика Задова из «Осторожно, модерн!». Разве что теперь актер старается работать в рамках заданного сценаристами сеттинга, в который помещен военком. Ни один персонаж «Спасите Колю!» не наделен человеческими чертами, каждый в кадре выполняет лишь возложенную на него функцию, пуская в ход одну-единственную характерную юмореску. Так, например, Гена, отслуживший когда-то благодаря усилиям Михаила Ивановича, эксплуатирует отъявленную приверженность авторитету военкома. Он из тех людей, кто незамедлительно прыгнет с крыши, если поступит такой приказ. Ефрейтор Бойкий (сбежавший из сериала «Последний министр» Алексей Золотовицкий) — представитель европейского мышления, встречающий сопротивление среди коллег (конечно, честных патриотов). Частые англицизмы, звучащие в его речи, то и дело вызывают хмурый прищур персонажа Нагиева, а неуместные шутки заставляют смущаться.

Спасите Колю!

Но больше всего жалко героя Ивана Злобина, попавшего под чары любви. Чувства чувствами, но связываться с человеком, думающим только о себе и способным ради своей «половинки» идти на обман, шантаж и предательство, — дело, мягко скажем, гиблое. Однако авторы сценария не обращают на эти «мелочи» особого внимания, наделяя Ивана глянцевым хеппи-эндом, в стечение обстоятельств которого не поверил бы и Станиславский. «Досталось» и женским персонажам в лице Нонны Гришаевой. Наблюдая за ее терзаниями, зритель, видимо, должен посмеяться над стереотипами — о необходимости найти супруга до наступления возраста X, о важности быть замужем в целом. В сухом остатке поведение ее героини Тамары вызывает разве что недоумение и скепсис, а не смех.

Из этой картины могла бы получиться сравнительно неплохая романтически-патриотическая комедия с щепоткой драмы в финале. Но вышло аляповатое кино, которое хочет говорить обо всем сразу и ни о чем конкретно, прикрывая несостоятельность сценария шутками из КВН 30-летней давности.