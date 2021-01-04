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Конь Юлий и большие скачки Конь Юлий и большие скачки
Киноафиша Фильмы Конь Юлий и большие скачки Отзывы о мультфильме «Конь Юлий и большие скачки»
Конь Юлий и большие скачки 2020 / Россия
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о мультфильме «Конь Юлий и большие скачки»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Ученый конь и постоянный спутник трех богатырей Юлий влюбился! Причем не в кого попало, а в кобылу арабского султана по кличке Звезда Востока. Беда заключается в том, что сосватать коня может только особа королевских кровей, но единственная такая знакомая Юлию особа – Киевский князь – слишком занят разборками с отовсюду приехавшими к нему кредиторами, требующими погашения Русью скопившихся долгов. Тогда Юлий похищает князя и вместе с ослом Моисеем они отправляются на Восток, чтобы…

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Наталья Жестерева 4 января 2021, 09:57
Все конечно хорошо,но почесу стоимость билетов отличается от риальной цены???раньше не наблюдала таких расхождений,это омрочает посищение кинотеатра 😠
4 января 2021, 09:57 Ответить
Эмма Леонтьева 14 января 2021, 15:09
Как всегда всё супер!Смешно и интересно😁
14 января 2021, 15:09 Ответить
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