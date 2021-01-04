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Ученый конь и постоянный спутник трех богатырей Юлий влюбился! Причем не в кого попало, а в кобылу арабского султана по кличке Звезда Востока. Беда заключается в том, что сосватать коня может только особа королевских кровей, но единственная такая знакомая Юлию особа – Киевский князь – слишком занят разборками с отовсюду приехавшими к нему кредиторами, требующими погашения Русью скопившихся долгов. Тогда Юлий похищает князя и вместе с ослом Моисеем они отправляются на Восток, чтобы…