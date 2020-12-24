«Конь Юлий и большие скачки»: Рецензия Киноафиши

Ученый конь и постоянный спутник трех богатырей Юлий влюбился! Причем не в кого попало, а в кобылу арабского султана по кличке Звезда Востока. Беда заключается в том, что сосватать коня может только особа королевских кровей, но единственная такая знакомая Юлию особа – Киевский князь – слишком занят разборками с отовсюду приехавшими к нему кредиторами, требующими погашения Русью скопившихся долгов. Тогда Юлий похищает князя и вместе с ослом Моисеем они отправляются на Восток, чтобы Юлий наконец обрел свое счастье.

Конь Юлий и большие скачки

Конь Гай Юлий Цезарь – это Наташа Романофф российской мультипликации. Впервые появившийся на экранах в 2004 году персонаж ждал 16 лет, чтобы обзавестись сольником. Вопреки своей популярности среди зрителей, Юлий получает спин-офф довольно поздно, и часть шарма коня-балабола за прошедшие годы немного подрастерялась. Он, конечно, все так же треплется до беспамятства, трусливо прячется за широкие плечи богатырей при малейшей опасности и с завидным постоянством переоценивает свои способности (и все вышеперечисленное все еще кажется довольно забавным). Но сценарный шаблон, по которому от фильма к фильму следует история говорящего коня, за почти два десятка лет порядком надоел: все проблемы Юлия решают преимущественно другие, а он между делом может рассказать шутейку или ненароком усложнить и без того непростую ситуацию. Даже молчаливый осел Моисей порой затмевает полюбившегося поклонникам франшизы о трех богатырях словоохотливого коня.

Весь юмор мультфильма держится на проверенных временем гэгах, вроде подожженного хвоста Юлия в самый неподходящий момент – во время слежки, и на иногда чрезмерном использовании стереотипов о разных национальностях. Русские здесь нерасторопные ребята, которые кого хочешь заболтают так, что все проблемы решатся сами собой, и действуют они по старому доброму принципу «на авось». Арабы – торгаши и превыше всего ценят церемониальность. А образы европейцев, пришедших по душу несчастного Киевского князя, – скопище клише. Взять хотя бы скандинава – громилу в рогатом шлеме, не способного связать двух слов. Взрослому все это иронизирование над тем, что принято называть «менталитетом», может показаться забавным, а вот в голову ребенка, скорее всего, просто вложит массу предубеждений.

Конь Юлий и большие скачки

«Конь Юлий и большие скачки» – история скорее для больших поклонников франшизы о трех богатырях. Его можно смотреть и в отрыве от всех предыдущих мультфильмов, потому что никаких референсов там толком и нет, но если у вас нет теплых воспоминаний о старых приключениях коня Юлия, его «грации» и изобретательности, то вы, вероятно, на нем заскучаете.