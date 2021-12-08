Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дарина Шмидт
Дарина Шмидт
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дарина Шмидт
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дарина Шмидт
Родилась 6 сентября. Ленинград, СССР. Режиссер сценарист.
Развернуть
Фильмография Дарина Шмидт
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Конь Юлий и большие скачки
анимация, детский
2020, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский
2019, Россия
6.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, анимация, семейный
2017, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный
2015, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Юлий занимает престол киевский в новом трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Новые приключения любимых героев продолжатся уже в конце этого месяца.
Написать
8 декабря 2021 15:12
Юлий меняется телами с Князем в трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Анимационная лента традиционно стартует в российском прокате под Новый год.
Написать
5 октября 2021 10:39
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»