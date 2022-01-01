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Вадим Свешников
Вадим Свешников
Vadim Sveshnikov
О персоне
Фильмография
Вадим Свешников
Vadim Sveshnikov
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Дата рождения
26 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Перевальск, СССР (Украина)
Биография Вадима Свешникова
Родился 26 марта 1975 года. Перевальск, СССР (Украина).
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Фильмография Вадима Свешникова
Сапсан 3D
семейный, анимация
2010, Россия
0.0
Поцелуи падших ангелов
драма, криминал
2007, Россия
0.0
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