6.6 IMDb Rating: 5.5
Kinoafisha Films The Hustle

The Hustle

The Hustle 18+
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2019
Online premiere 6 August 2019
World premiere 9 May 2019
Release date
9 May 2019 Russia UPI 16+
10 May 2019 Armenia
9 May 2019 Australia
10 May 2019 Azerbaijan
10 May 2019 Belarus
25 July 2019 Brazil
20 June 2019 Czechia
9 May 2019 Denmark
10 May 2019 Estonia
17 July 2019 France
10 May 2019 Georgia
9 May 2019 Germany
10 May 2019 Great Britain
6 June 2019 Greece
9 May 2019 Hungary
10 May 2019 Ireland 15A
16 May 2019 Italy
10 May 2019 Kazakhstan 16+
10 May 2019 Kyrgyzstan
10 May 2019 Latvia
10 May 2019 Lithuania
10 May 2019 Moldova
16 May 2019 Netherlands
21 June 2019 Poland
9 May 2019 Singapore
20 June 2019 Slovakia
10 May 2019 Spain
17 May 2019 Sweden
17 July 2019 Switzerland
9 May 2019 Taiwan
10 May 2019 Tajikistan
10 May 2019 Turkmenistan
10 May 2019 USA
9 May 2019 Ukraine
10 May 2019 Uzbekistan
10 May 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $21,000,000
Worldwide Gross $97,409,779
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Camp Sugar, Cave 76
Also known as
The Hustle, Maestras del engaño, Отпетые мошенницы, Afera, Arnaqueuses, As Trapaceiras, As Vigaristas, Attenti a quelle due, Csaló csajok, Dirty Rotten Scoundrels, Dirty Rotten Skanks, Düzenbazlar, Glam Girls, Glam Girls - Hinreißend verdorben, Kong Tua Mae, Krāpnieces, Le coup du siècle, Nasty Women, Nokhlot im Siggnon, Oszustki, Podfukárky, Podfukářky, Preilid petised, Prevaranti, Prevarantice, Prevarantki, Quý Cô Lừa Đảo, The Hustle - Ammattihuijarit, Ticăloasele, Timadoras compulsivas, Η κομπίνα, Мошенички от класа, Шахрайки, 偷心女盗, 偷心女贼, 坏坏女郎, 詐騙女神
Director
Chris Addison
Chris Addison
Cast
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Rebel Wilson
Rebel Wilson
Alex Sharp
Alex Sharp
Ingrid Oliver
Ingrid Oliver
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 91 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2575
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

polstjashka 17 May 2019, 11:07
Ну Вы смотрите этот фильм не сравнивая с оригиналом. А так неплохая комедия, легкая, есть где поржать.
rafik.ivanov.85 11 May 2019, 11:55
Это дерьмовый ремейк на отпятытые мошейники 1988 года . Лучше посмотрите старый это шедевр !
Quotes
Josephine Chesterfield Why are women better suited to the con than men?
Penny Cause we're used to faking it?
