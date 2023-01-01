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Каспер Кристенсен
Casper Christensen
Киноафиша
Персоны
Каспер Кристенсен
Каспер Кристенсен
Casper Christensen
Дата рождения
22 августа 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кертеминне, Дания
Популярные фильмы
(Не)идеальные роботы
(2023)
5.2
Фильмография Каспер Кристенсен
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
5.2
(Не)идеальные роботы
Robots
комедия, мелодрама, фантастика
2023, США
Новости о Каспер Кристенсен
Вышел дублированный трейлер фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы»
Андроиды Шейлин Вудли и Джека Уайтхолла бунтуют в трейлере ромкома «(Не)идеальные роботы»
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