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Ингрид Оливер
Ингрид Оливер
Ingrid Oliver
О персоне
Фильмография
Ингрид Оливер
Ingrid Oliver
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Дата рождения
25 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Ингрид Оливер
Родилась 25 февраля 1977 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Ингрид Оливер
Отпетые мошенницы
комедия
2019, США
7.0
Рождество на двоих
мелодрама, комедия
2019, США
8.0
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