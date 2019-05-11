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Залихватская миллениалка пышных форм Пенни (Ребел Уилсон) разводит на деньги жадных до женской плоти хамоватых американцев и спешно скрывается от копов, прикидываясь мусорным мешком. Однако, мелкие дозы адреналина быстро надоедают, и она отправляется на кишащее олигархами средиземноморское побережье, где тут же сталкивается с опытной мошенницей старого света и высокого полета, – токсичной стройняшкой Жозефиной (Энн Хэтэуэй), любительницей роскошных вилл, здорового питания и брюликов. Но…