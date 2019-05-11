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Отпетые мошенницы Отпетые мошенницы
Киноафиша Фильмы Отпетые мошенницы Отзывы о фильме «Отпетые мошенницы»
The Hustle Отпетые мошенницы 2019 / США
7.6 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Отпетые мошенницы»

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Залихватская миллениалка пышных форм Пенни (Ребел Уилсон) разводит на деньги жадных до женской плоти хамоватых американцев и спешно скрывается от копов, прикидываясь мусорным мешком. Однако, мелкие дозы адреналина быстро надоедают, и она отправляется на кишащее олигархами средиземноморское побережье, где тут же сталкивается с опытной мошенницей старого света и высокого полета, – токсичной стройняшкой Жозефиной (Энн Хэтэуэй), любительницей роскошных вилл, здорового питания и брюликов. Но…

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rafik.ivanov.85 11 мая 2019, 11:55
Это дерьмовый ремейк на отпятытые мошейники 1988 года . Лучше посмотрите старый это шедевр !
11 мая 2019, 11:55 Ответить
silverbo 12 мая 2019, 12:05
Оценка
Фильм слабый, актёрская игра Хетувэй разочаровала, юмор, - смесь "уральских пельменей" и клоунады. 3 сортный продукт фабрики грёз.
12 мая 2019, 12:05 Ответить
ferula2011 12 мая 2019, 17:04
Не очень
12 мая 2019, 17:04 Ответить
SKY 14 мая 2019, 11:55
Оценка
Норм кино, если ничего не ждать. Смотреть можно, 7/10.
Лучше комедий сейчас нет.
14 мая 2019, 11:55 Ответить
TaylonEg40 16 мая 2019, 10:30
Оценка
Я полностью согласен с предыдущими отзывами. Жалкое подобие фильма 1988 "Отпетые мошенники". Плоский юмор, не замысловатый сюжет. Все "аферы" героинь предсказуемы и примитивны. Куда им до Стива Мартина и Майкла Кейна. Ерунда.
16 мая 2019, 10:30 Ответить
kozlovaok399 16 мая 2019, 18:25
Оценка
Эн Хетоуей всегда украшение к любому фильму.
16 мая 2019, 18:25 Ответить
Александр Шибанов 17 мая 2019, 09:01
Оценка
Конечно фильм "Отпетые мошенники 1988 года лучше ... Но и этом фильм очень приличный. Доволен просмотром.
17 мая 2019, 09:01 Ответить
polstjashka 17 мая 2019, 11:07
Оценка
Ну Вы смотрите этот фильм не сравнивая с оригиналом. А так неплохая комедия, легкая, есть где поржать.
17 мая 2019, 11:07 Ответить
Юлия Сеник 17 мая 2019, 11:11
Оценка
Давно я так не смеялась)) вообще не очень люблю комедии из-за того, что они часто или тупые, или очень пошлые. А тут всё как надо) еле уговорила со мной пойти молодого человека - а во время кино смеялся громче меня! Советую сходить
17 мая 2019, 11:11 Ответить
Antonio VmaskeZorro 17 мая 2019, 21:01
Оценка
если хотите пойти сидеть в тихом зале и пытаться выдавить из себя смех то идите на этот "фильм"
дно полное
17 мая 2019, 21:01 Ответить
natasya_vlad 18 мая 2019, 15:55
Оценка
Мне понравился фильм, но на один раз
18 мая 2019, 15:55 Ответить
Ксения 1 июня 2019, 10:56
Оценка
Глупый юмор. Явный перебор.
1 июня 2019, 10:56 Ответить
Марина Балчикова 14 октября 2019, 06:50
Оценка
Неплохая комедия на один раз
14 октября 2019, 06:50 Ответить
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