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Джо Карнахан
Джо Карнахан
Joe Carnahan
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Джо Карнахан
Joe Carnahan
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Дата рождения
9 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джо Карнахан
Родился 9 мая 1969 года. Сакраменто, Калифорния, США.
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Фильмография Джо Карнахан
Хороший, плохой, коп
боевик, триллер
2021, США
6.0
День курка
боевик, триллер, фантастика
2020, США
6.0
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия
2014, США
7.0
Схватка
триллер
2012, США
7.0
Команда А
боевик, триллер, военный
2010, США
8.0
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия
2007, Великобритания / США / Франция
7.0
Кровь, наглость, пули и бензин
боевик, приключения
1998, США
5.0
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