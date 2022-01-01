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День курка День курка
Киноафиша Фильмы День курка Отзывы о фильме «День курка»
Boss Level День курка 2020 / США
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «День курка»

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Каждое свое утро Рой (Фрэнк Грилло) начинает с того, что пытается увернуться от агрессивного киллера с мачете над его головой и спастись от боевого вертолета за окном. Мужчина уже привык быть на грани смерти, ведь кучка убийц ежедневно пытается его прикончить и в конечном итоге все-таки убивает. Герой оказался во временной петле и понятия не имеет, зачем эти люди объявили на него охоту. Единственное, о чем он догадывается, – это то, что все происходящее связано с сверхсекретной работой…

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