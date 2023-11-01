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Киноафиша Новости Да будут сиквелы: фильмы «Оно», «Убийца» и «Константин» получат продолжение

Да будут сиквелы: фильмы «Оно», «Убийца» и «Константин» получат продолжение

1 ноября 2023 16:51
Да будут сиквелы: фильмы «Оно», «Убийца» и «Константин» получат продолжение

За прошедшие дни появились новости о сиквелах сразу нескольких примечательных голливудских фильмов.

Как передает Variety, в разработку запущена вторая часть признанного инди-хоррора «Оно» (2014), который в оригинале называется It Follows (можно перевести как «Оно идет за тобой»). Сиквел получил название They Follow («Они» или же «Они идут за тобой»). Над продолжением работает режиссер и сценарист оригинальной картины Дэвид Роберт Митчелл, тогда как к главной роли вернется Майка Монро. Съемки начнутся в 2024 году. Производством занимается кинокомпания Neon.

Также стало известно, что ведется работа над третьей частью франшизы «Убийца». Напомним, первую часть, вышедшую в 2015 году, снял Дени Вильнев («Прибытие», «Дюна») по сценарию Тейлора Шеридана («Йеллоустоун», «Король Талсы»). Главные роли исполнили Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Вторая часть, также основанная на сценарии Шеридана, увидела свет в 2018 году. Главные роли вновь исполнили Дель Торо и Бролин. Третий фильм в рамках серии анонсировали продюсеры Молли Смит и Трент Лакинбилл в интервью порталу Collider. Они сообщили, что сценарий триквела почти готов, но никаких деталей сюжета раскрывать не стали. Режиссер пока не утвержден, но есть вероятность, что за фильм возьмется постановщик последних частей «Миссии: невыполнима» Кристофер Маккуорри. Также неизвестно, кто является автором сценария, хотя продюсеры заверили, что Шеридан остается близок к франшизе.

Что до долгожданного сиквела «Константина» (2005) с Киану Ривзом, то он был объявлен еще год назад, однако с тех пор новостей о проекте не поступало, так что возникли сомнения, что фильм все-таки станет на производственные рельсы. В свежем интервью GameSpot режиссер Френсис Лоуренс сообщил, что картина по-прежнему актуальна, но разработке помешала забастовка Гильдии актеров Америки. В настоящее время Лоуренс вместе с продюсером Акивой Голдсманом и Ривзом обсуждают идеи для сценария и улаживают побочные дела, включая права на персонажа.

Фото: Northern Lights Films
Елена Королева
Елена Королева
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