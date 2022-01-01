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Кристофер Хейердал
Кристофер Хейердал
Christopher Heyerdahl
О персоне
Фильмография
Кристофер Хейердал
Christopher Heyerdahl
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Дата рождения
18 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Британская Колумбия, Канада
Рост
191 см
Биография Кристофера Хейердала
Родился 18 сентября 1963 года. Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Кристофера Хейердала
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драма
2019, США
6.0
Однажды в Стокгольме
драма, криминал
2018, США
6.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Призвание
триллер
2014, США
5.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
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