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Американский убийца
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American Sicario

Американский убийца, 2021

2021 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Наркоторговец из Далласа, Васкес среди прочих мафиози отличался железным моральным принципом: никогда не убивать женщин и детей, даже если речь идет о семье его заклятого врага. Вескес был видным деятелем самого влиятельного в Мексике Тихуанского картеля, пока не захотел его возглавить. Однако мексиканские криминальные авторитеты ни за что не позволят американцу стать королем преступного мира у них на родине. Васкес оказывается втянут в продолжительную войну за территорию, наживает новых врагов и теряет союзников, пока однажды в отчаяньи не решает прибегнуть к помощи властей.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 10 декабря 2021
Возраст 18+
В ролях
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Морис Комт
Морис Комт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский убийца 2 постера
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