Американский убийца, 2021

Наркоторговец из Далласа, Васкес среди прочих мафиози отличался железным моральным принципом: никогда не убивать женщин и детей, даже если речь идет о семье его заклятого врага. Вескес был видным деятелем самого влиятельного в Мексике Тихуанского картеля, пока не захотел его возглавить. Однако мексиканские криминальные авторитеты ни за что не позволят американцу стать королем преступного мира у них на родине. Васкес оказывается втянут в продолжительную войну за территорию, наживает новых врагов и теряет союзников, пока однажды в отчаяньи не решает прибегнуть к помощи властей.