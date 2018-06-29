«Убийца 2. Против всех»: Рецензия Киноафиши

За пределами закона

При расследовании террористического акта, совершенного на территории США, спецслужбы выходят на мексиканские наркокартели. Личности всех преступников еще не установлены, но ЦРУ уже знает, что надо делать. Мэтт Грейвер (Джош Бролин) предлагает развязать войну между картелями. Нужен только повод. Его не стали долго ждать и смастерили сами. Люди Грейвера похищают Изабель (Изабела Монер), 16-летнюю дочь одного из наркобаронов. Осуществить похищение им помогает хороший знакомый Грейвера – Алехандро (Бенисио дель Торо). О картелях он знает не понаслышке. Дело за малым – заставить отца Изабель поверить в то, что ответственность за похищение его наследницы лежит на представителях другого картеля.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

«Убийца 2. Против всех» Стефано Соллима ‒ сиквел «Убийцы» Дени Вильнёва. Три года назад канадский режиссер даже возил свою картину в Канны. С фестиваля фильм, правда, вернулся без наград, зато был обласкан критиками и очень тепло принят зрителями. При этом «Убийца» далеко не самый лучший фильм Вильнёва. Его «Пленницы» гораздо выразительнее в эмоциональном плане, да и главные герои этой филигранно выстроенной психологической драмы в разы сложнее и противоречивее спецагентов, сражающихся с наркокартелями. «Прибытие» Вильнёва, вышедшее в прокат после «Убийцы», еще раз показало, что он мастер своего дела и способен снять такое кино, которое окажется тоньше и интереснее рассказа, лежащего в его основе. Кстати, его «Враг» тоже в грязь лицом перед литературным источником ‒ романом Жозе Сарамаго ‒ не упал. С текстами постановщик работает чарующе. Пусть «Бегущий по лезвию 2049» у него очевидно проигрывает и оригинальному фильму, и многим лентам самого Вильнёва, его имя все равно равняется знаку качества. И столь длинное лирическое отступление нам понадобилось, чтобы подвести к тому, какая громадная опасность нависла над проектом Стефано Соллима.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Как ни крути, итальянский режиссер попал в западню: его работе придется противостоять не столько первому фильму, сколько уже довольно прочно утвердившемуся представлению о Вильнёве как о режиссере. Режиссере, способном передать едва заметные полутона, мрак человеческих душ и безвыходность, а также играть со структурой картины с потрясающей легкостью и ловкостью. И да ‒ до такого уровня второй «Убийца» не дотягивает. Структура здесь попроще и с ожиданиями не балуется, да и полутонов как-то поубавилось, что особенно заметно по тому, как изменились персонажи Бенисио дель Торо и Джоша Бролина.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Мэтт Грейвер и Алехандро у Стефано Соллима критически близко подошли к тому, чтобы предстать в виде порядком поднадоевших типажей из пафосных боевиков. Грейвер вот-вот обернется очередным бравым солдатом, готовым на все ради своего друга, ищущим как бы начальство порадовать и в то же время не пойти против принципов. Алехандро скоро может увидеть в зеркале сердобольного праведника, которого непонятно с какого перепуга потянуло на подвиги. Скатиться в пропасть бодреньких штампов во многом этим героям не дает игра Джоша Бролина и Бенисио дель Торо. Они создают объем и вес там, где «Убийца 2» рискует сбиться с пути и, беззастенчиво кружась в отблесках клише, перейти от брутальной истории к плоскому рассказу о хороших плохишах. То, как Бролин и дель Торо выдерживают самые неловкие сцены, дорогого стоит.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Не отстает от них и Изабела Монер. На ее долю выпало не мало эмоциональных эпизодов, и юное дарование справилось с поставленными перед ней задачами блестяще. Более того, Изабель в качестве главного женского персонажа практически не уступает Кейт Мэйсер (Эмили Блант) из первого фильма. К тому же между этими героинями можно провести параллели. Во-первых, у обеих с законом все очень сложно. Эмили Блант играла трепетного агента ФБР, которая ревностно относится к соблюдению законов США. Изабель же давно усвоила, что ей позволено больше, чем остальным, потому что все знают, кто ее отец. Во-вторых, они обе следят за происходящим, теряясь в догадках, какая же им досталась роль в разгорающемся столкновении. Перечисление можно было бы продолжить, но без спойлеров в нем бы явно не обошлось.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Нельзя не отметить, что сценарий и к фильму 2015 года, и к ленте 2018 написал Тейлор Шеридан. И во втором «Убийце» отчетливо слышно его присутствие. Шеридан вновь прописывает, что закон работает не всегда. По крайней мере, кроме него есть еще что-то, что регулирует жизнь людей – какие-то другие правила, выучить которые бывает не столь уж просто, да и не очень-то хочется. Вокруг схожей проблематики выстраивался и режиссерский проект сценариста – фильм «Ветреная река» с Элизабет Олсен и Джереми Реннером. С «Ветреной рекой» «Убийцу 2» также роднит и внимание к судьбам подростков, ставших жертвами обстоятельств.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

Как режиссер Шеридан продемонстрировал, что способен удерживать зрительское внимание, несмотря на медленный темп фильма, что умеет и Вильнёв. А вот Соллима работает нахрапом. Сценарий второго «Убийцы» он прочитал энергично, особенно динамичной в его трактовке получилась первая половина ленты, наполненная шокирующими сценами. Режиссер не стал с покорностью пугливого ученика копировать атмосферу оригинального фильма. Он выбрал другой ритм и другие интонации, что разводит первую главу киноистории о столкновении США и мексиканских картелей и ее продолжение на весьма ощутимое расстояние. «Убийца 2» рьяно рвется в бой и делает акценты на экшене. Болезненность сосуществования закона и действий вне его силы Соллима показывает как соревнование, полное опасных моментов. А вот на личной драме он предпочитает надолго не фиксироваться. Его фильм в большей степени ориентирован на действие, а не на переживания главных героев.

Кадр из фильма «Убийца 2. Против всех»

По большому счету, «Убийца 2. Против всех» отнюдь не плохое кино. В нем есть качественный экшен, добротная картинка. Фильм затрагивает сложные вопросы, на которые нет правильного ответа. На фоне львиной доли боевиков он выглядит достойно, и после его просмотра нет грусти о том, что два часа можно было бы провести как-то иначе. Главная проблема картины кроется в том, что ее твердая поступь превращается в семенящий шаг рядом с работами Вильнёва, задающими зрительские ожидания, когда фильмы канадца и Соллима – две разные оперы. Что ж, такая ситуация не редкость. Нечто подобное постигло и «Тихоокеанский рубеж 2», когда вместо Гильермо дель Торо в режиссерском кресле оказался Стивен С. ДеНайт и тоже сделал экшен ключевым фактором в своей работе, оставив зачарованность кайдзю где-то за кадром.

Елена Громова

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Убийца 2. Против всех»