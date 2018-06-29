Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убийца 2. Против всех Убийца 2. Против всех
Киноафиша Фильмы Убийца 2. Против всех Отзывы о фильме «Убийца 2. Против всех»
SICARIO: Day of the Soldado Убийца 2. Против всех 2017 / США / Италия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Убийца 2. Против всех»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

При расследовании террористического акта, совершенного на территории США, спецслужбы выходят на мексиканские наркокартели. Личности всех преступников еще не установлены, но ЦРУ уже знает, что надо делать. Мэтт Грейвер (Джош Бролин) предлагает развязать войну между картелями. Нужен только повод. Его не стали долго ждать и смастерили сами. Люди Грейвера похищают Изабель (Изабела Монер), 16-летнюю дочь одного из наркобаронов. Осуществить похищение им помогает хороший знакомый Грейвера –…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
SKY 29 июня 2018, 15:13
Оценка
Норм боевичок, вполне себе смотребильный.
29 июня 2018, 15:13 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 9 июля 2018, 21:21
Оценка
какой неожиданный конец
9 июля 2018, 21:21 Ответить
Виталий Трофимов 10 июля 2018, 02:16
Отличный фильм. Советую . Давно не смотрел хорошего боевика
10 июля 2018, 02:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 198 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 3 комментария
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 384 комментария
Все страхи Бо
Все страхи Бо 3 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 8 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App