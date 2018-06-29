Наша рецензия

При расследовании террористического акта, совершенного на территории США, спецслужбы выходят на мексиканские наркокартели. Личности всех преступников еще не установлены, но ЦРУ уже знает, что надо делать. Мэтт Грейвер (Джош Бролин) предлагает развязать войну между картелями. Нужен только повод. Его не стали долго ждать и смастерили сами. Люди Грейвера похищают Изабель (Изабела Монер), 16-летнюю дочь одного из наркобаронов. Осуществить похищение им помогает хороший знакомый Грейвера –…