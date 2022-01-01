Школьная проблематика многогранна. Впрочем, как и художественные фильмы о школе от зарубежных и российских кинорежиссеров.

Пять лучших фильмов про школу

Учителя и ученики, отцы и дети, школа как храм знаний и тема общечеловеческих ценностей в кинематографической подборке про школу.

«Писатели свободы», 2007

Остросоциальная кинокартина Ричарда Лагравенезе основана на реальной истории. Драма снята по мотивам книги, которую написала американская учительница Эрин Грюэлл, прославившаяся своим уникальным подходом к методике преподавания. События происходят в 1994-м, когда по Лос-Анджелесу пронеслась очередная волна беспорядков. Молодая амбициозная преподавательница английского начинает работать в классе, состоящем из трудных подростков. Большинство ее учеников – это выходцы из неблагополучных семей, у которых нет ни привилегий, ни надежд, ни масштабных планов. Эрин Грюэлл впадает в отчаяние, но вскоре берет себя в руки.

Смогут ли безусловное принятие и сила любви достучаться до ожесточенных детских сердец?

«Общество мертвых поэтов», 1989

Художественная кинокартина австралийского режиссера Питера Уира освещает злободневные и так называемые вечные вопросы. Драма с элементами комедии рассказывает о свободолюбивом образованном преподавателе английского языка и литературы, который появляется в престижной академии Wellton. В упадническом учебном заведении чтутся традиции и применяются телесные наказания в целях совершенствования дисциплины. Здесь нет места самовыражению и свободе слова. Однако новый учитель Джон Китинг предлагает ребятам совершенно иной подход к получению знаний, тем самым становясь для детей вдохновителем и другом.

Безупречная игра Робина Уильямса придает глубокомысленной киноленте дополнительную эмоциональность.

«Хорошо быть тихоней», 2012

Американская мелодрама с Эммой Уотсон и Логаном Лерманом создана по мотивам одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски, который также занял режиссерское кресло и адаптировал сценарий к фильму. Свет софитов направлен на замкнутого подростка по имени Чарли. Он пережил серьезные потери – смерть тети Хелен и самоубийство близкого друга Майкла. Поэтому пребывает в затяжной депрессии. Однажды главный герой начинает вести переписку от вымышленного имени с загадочным парнем. А еще через какое-то время Чарли знакомится с разными людьми и даже влюбляется. Похоже, имидж интроверта-одиночки постепенно забывается.

Или это обычные подростковые иллюзии?

«Географ глобус пропил», 2013

Отечественная драма Александра Велединского с Константином Хабенским является качественной экранизацией одноименного романа современного русского писателя Алексея Иванова. В центре сюжета – тридцатисемилетний Виктор Сергеевич Служкин, уволенный из Научно-исследовательского института и устроившийся на должность школьного учителя географии из-за финансовых трудностей. Время и место событий – город Пермь, 2012 год. Меланхоличный главный герой словно бы затерялся в этом мире, не отыскав своего предназначения и внутреннего равновесия. Любовный кризис, экзистенциальные поиски, усугубленные алкоголем и безденежьем, приводят Служкина к довольно прозаичному финалу.

Возможно, такова жизнь…

«Учитель на замену», 2011

Пронзительная кинодрама от британца Тони Кэя с Эдриеном Броуди точно понравится ценителям вдумчивого киноискусства. Фильм повествует о школьном учителе на замену, которому по профессиональным причинам приходится избегать тесных привязанностей к ученикам и коллективу. Главного героя зовут Генри Барт, сейчас он направлен в не самое благополучное учебное заведение, чтобы преподавать английскую литературу и язык. Несмотря на сложный класс, Барт прекрасно ладит с учениками.