«Леди Бёрд»: Рецензия Киноафиши

Well, everybody's heard about the bird

Самостоятельный режиссёрский дебют актрисы и сценариста Греты Гервиг начал триумфальное шествие по планете с фестиваля в Теллурайде, после чего был показан широкой публике в Торонто. Картина настолько понравилась зрителям, что даже установила рекорд, дольше всех продержавшись с рейтингом 100% на сайте Rotten Tomatoes. В результате «Леди Бёрд» имеет четыре номинации на «Золотой глобус» и стал одним из главных претендентов на «Оскар». Что же такое смогли разглядеть зрители и критики в подростковой драмеди, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Кристин (Сирша Ронан) живёт в Сакраменто, но мечтает поскорее оттуда уехать. Она учится в последнем классе католической школы для девочек, однако все её мысли заняты поступлением в колледж, и вместе с лучшей подругой она участвует в школьном мюзикле, чтобы получить стипендию. А ещё Кристин не любит, когда её называют настоящим именем и придумала себе прозвище «Леди Бёрд». Трудности настигают юную птаху, которая вот-вот упорхнёт из насиженного гнезда, абсолютно во всём: начиная от отношений с мальчиками и заканчивая общением с мамой (Лори Меткаф). Но она не сдаётся и вместо того, чтобы пасть духом, она, хоть и маленькими шагами, движется к желаемому будущему.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Звезда мамблкора, а по совместительству королева нашего времени, Грета Гервиг уже имела опыт в режиссуре, однако впервые выступает в качестве автора в полном смысле этого слова. И теперь с уверенностью можно сказать, что Грета показала себя с лучшей стороны. Как и её героиня, она сама родом из Сакраменто, откуда сбежала в Нью-Йорк, чтобы найти себя. Но «Леди Бёрд» отнюдь не автобиография режиссёра, а самобытная, тонко написанная и универсальная история. Тем не менее фильм с поразительной точностью отражает саму сущность Гервиг, смотря на которую на экране, всегда ощущаешь некое родство, будто это твоя лучшая подруга, которую ты знаешь уже много лет. То же самое и с «Леди Бёрд» – картина сразу же покоряет своей открытостью и искренностью, а снимали её словно о тебе самом.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

В кино Гервиг обычно играет женщин, которые не всегда по-взрослому воспринимают окружающую реальность и сталкиваются с серьёзными противоречиями, оказываясь в состоянии фрустрации. Но в фильмах с её участием всегда есть место вере в светлое будущее. В «Леди Бёрд» главная героиня впервые внутренне попадает в свой настоящий возраст, однако её настигают всё те же проблемы. Если точнее – возникнув в юном возрасте, эти проблемы никуда не уходят. И в попытках преуспеть в чём-то, вырваться из обыденности, сбежать от бесконечных взрослых разговоров о нехватке денег, наладить контакт с окружающими и стать по-настоящему свободным человеком, который не сдаётся в поисках своего места в жизни, Леди Бёрд также получает свой шанс и открытый финал, в котором, вне сомнений, её ждёт нечто светлое.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Фильм подкупает в первую очередь своими живыми персонажами, каждый из которых безупречно вписан в сюжет. Естественные и при этом очень тонкие диалоги не могут не вызвать ассоциаций с фильмами бойфренда Гервиг – Ноа Баумбаха, что не удивительно, ведь пара совместно писала сценарии к трём картинам. Не смущает даже отсутствие самой Греты в кадре, потому что её сущностью пропитан весь фильм, а Сирша Ронан – это её лучшее украшение. Но не одной Сиршой хороша «Леди Бёрд». Все актёры покоряют своими образами: и Лукас Хеджес из прошлогоднего «Манчестера у моря», и восходящая звезда Тимоти Шаламе из «Зови меня своим именем», и Бини Фелдштейн, которая словно младшая копия Ребел Уилсон, и просто невероятная Лори Меткаф, сыгравшая маму главной героини.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

«Лёди Бёрд» – это полное погружение в атмосферу начала 2000-х с джинсами клёш и песнями Джастина Тимберлейка на вечеринках. Это комедия взросления и самоопределения, которая покажется знакомой каждому. И самое главное, «Леди Бёрд» – это не название фильма, не прозвище героини Сирши Ронан, и даже не альтер эго Греты Гервиг. «Леди Бёрд» – это состояние души.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Трошина Олеся

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Леди Бёрд»