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Лучшие инди-фильмы

Все 37 Онлайн
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Ненасытные люди
Ненасытные люди
комедия 2024, США
5.0
Кукушка
Кукушка
ужасы, детектив, триллер 2024, Германия / США
6.0
Зло: Новая глава
Зло: Новая глава
ужасы, триллер 2024, США
5.0
Пейзаж с невидимой рукой
Пейзаж с невидимой рукой
комедия, драма, фантастика 2023, США
6.0
Кошки-мышки
Кошки-мышки
драма, триллер 2023, Франция / США
6.0
Айлин
Айлин
драма, детектив, триллер 2023, Великобритания / США / Южная Корея
6.0
Блейз
Блейз
анимация, криминал, драма 2022, Австралия
5.0
Мисс Свобода
Мисс Свобода
драма 2020, США
6.0
Начитанные
Начитанные
комедия 2019, США
7.0
Молочные зубы
Молочные зубы
комедия, драма 2019, Австралия
6.0
Кода
Кода
драма, музыка 2019, Канада
6.0
С любовью, Саймон
С любовью, Саймон
драма 2018, США
7.0
Дикая жизнь
Дикая жизнь
драма 2018, США
6.0
Где Кайра?
Где Кайра?
драма 2018, США
5.0
Воспитательница
Воспитательница
драма 2018, США
6.0
Галвестон
Галвестон
боевик, триллер 2018, США
6.0
Черный клановец
Черный клановец
триллер, драма, криминал, биография 2018, США
7.0
Слепые пятна
Слепые пятна
драма, комедия 2018, США
7.0
Старик с пистолетом
Старик с пистолетом
драма, комедия, криминал 2018, США
6.0
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Если Бил-стрит могла бы заговорить
драма, мелодрама, криминал 2018, США
6.0
Громко бьются сердца
Громко бьются сердца
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Скейт-кухня
Скейт-кухня
документальный, драма 2018, США
6.0
Прогульщики
Прогульщики
документальный 2018, США
7.0
Всем парням, которых я любила раньше
Всем парням, которых я любила раньше
драма, мелодрама 2018, США
7.0
Чужая ненависть
Чужая ненависть
драма, криминал 2018, США
7.0
Рассказ
Рассказ
триллер, драма, детектив 2018, США / Германия
6.0
Частная жизнь
Частная жизнь
комедия, драма 2018, США
7.0
Мадлен Мадлен
Мадлен Мадлен
драма 2018, США
6.0
Поддержите девушек
Поддержите девушек
комедия, драма 2018, США
6.0
Тебя никогда здесь не было
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.0
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Инди-фильмы, или независимое кино, часто отличаются оригинальными сюжетами, нетипичными подходами к режиссуре и актерской игре. Они часто позволяют режиссерам и актерам проявить себя без ограничений, что часто приводит к удивительным результатам. Инди-фильмы обладают уникальной эстетикой и способны изучать глубокие и тонкие аспекты человеческого опыта, что позволяет зрителям увидеть нестандартный взгляд на различные аспекты жизни. Они также обладают свободой выражения и могут рассказывать реалистичные и важные истории, которые часто остаются за рамками голливудских стандартов.

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