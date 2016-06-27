Содержание:

Джейк Макдорман - Фильмы

- Джейк Макдорман - «Американский снайпер»

- Джейк Макдорман - «Области тьмы»

- Джейк Макдорман - «Бесстыдники»

Джейк Макдорман – Личная жизнь

Джейк Макдорман родился 8 июля 1986 года в Далласе, штат Техас, в семье Джона Аллена Макдормана и Дэборы Гейл. У него есть две сестры – Морган и Аманда. Актерскому мастерству Макдорман обучался в родном Далласе, после чего переехал в Лос-Анжелес, где начал карьеру на телевидении.

Джейк Макдорман - Фильмы

В 2004 году Макдорман получил регулярную роль в ситкоме Fox «Пятерняшки» о супружеской паре, переживающей множество нелепых и непростых событий из-за своих пятерых детей-подростков. Несмотря на популярный комедийный сюжет шоу было закрыто после одного сезона. Затем Макдорман появился в подростковых фильмах «Аквамарин» и «Добейся успеха 3: Всё или ничего», которые однако не принесли ему особенного успеха. С 2007 по 2011 год актер снимался в сериале ABC Family «Университет» о студенческих сестринствах и братствах в вымышленном университете Сайпрус-Роадз. Шоу просуществовало 4 сезона. В 2012 году Макдорман снялся с Лорой Препон в ситкоме NBC «Где ты, Челси?», основанном на бестселлере Челси Хэндлер о ее жизни и карьере в Нью-Джерси. Шоу продержалось всего один сезон, и после его закрытия он присоединился к сериалу Showtime «Бесстыдники», где появился в 10 эпизодах. В начале 2014 года, Макдорман получил главную мужскую роль в ситкоме ABC «Манхэттенская история любви», но оно с треском провалилось в прокате, и даже отснятые эпизоды первого сезона не были полностью показаны в эфире. Весной 2014 года он также снялся в фильме «Американский снайпер», а еще через год в картине «Слендер».

Джейк Макдорман - «Американский снайпер»

Военная драма Клинта Иствуда 2014 года, основанная на мемуарах морского пехотинца из Техаса Криса Кайла (Брэдли Купер), который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, картина рассказывает о воспоминаниях жены главного героя Тайи (Сиенна Миллер), которая была свидетельницей растущей привязанности и дружбы между сослуживцами Кайла – Джиллесли (Брайан Хэллисей), Марком Ли (Люк Граймс) и Райаном Джобом (Джейк Макдорман).

Джейк Макдорман - «Области тьмы»

В 2015 году Макдорман начал съемки в главной роли в телешоу канала CBS «Области тьмы», который основан на одноименном фильме 2011 года. Брайан Финч (Джейк Макдорман), желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит его мозг на работу в нереальной мощности за счет раскрытия потенциала так называемых «темных», неактивных, частях человеческого сознания. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Брайана, но скоро он начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. Это заставляет его отправиться на поиски других новоиспеченных гениев, которые столкнулись с той же проблемой.

Джейк Макдорман - «Бесстыдники»

В 2013 году Макдорман присоединился к актерскому составу сериала «Бесстыдники» канала Showtime в роли Майка Пратта. Шоу рассказывает об алкоголике и бездельнике Фрэнсисе Галлагере (Уильям Мэйси), который окончательно опустился на социальное дно после того, как его бросила возлюбленная жена Моника (Хлоя Уэбб), страдающая биполярным расстройством. Шестеро детей непутевой пары остались беспризорниками в старом доме в неблагополучном районе Чикаго. Старшей дочери Фионе (Эмми Россум) пришлось взять на себя заботу о своей сестре и четверых братьях, но все постоянно выходит у нее из-под контроля.

Джейк Макдорман – Личная жизнь

Известно, что Макдорман встречается с телеактрисой и фотомоделью Анали Типтон. Он так же дружит со своими коллеками Хиллом Харпером и Сарой Пэкстон.