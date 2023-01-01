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Игры разумов Игры разумов
Киноафиша Фильмы Игры разумов Игры разумов, 2018: актеры и роли
The Professor and the Madman Игры разумов 2018 / Ирландия
8.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Игры разумов, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фарад Сафиниа Фарад Сафиниа Farhad Safinia
В ролях
Натали Дормер Натали Дормер Natalie Dormer Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle Джереми Ирвин Джереми Ирвин Jeremy Irvine Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Адам Фергус Адам Фергус Adam Fergus Брендан Патрикс Брендан Патрикс Brendan Patricks Брайан Форчун Брайан Форчун Brian Fortune
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