Расплата, 1999

Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам 130 тыс. долларов. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят «грязные» деньги.

Но жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает в благоверного пулю за пулей. Сочтя его мертвым, они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через пять месяцев вернулся, чтобы расплатиться - вернуть свои деньги и отомстить.