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Расплата, 1999

1999 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам 130 тыс. долларов. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят «грязные» деньги.

Но жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает в благоверного пулю за пулей. Сочтя его мертвым, они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через пять месяцев вернулся, чтобы расплатиться - вернуть свои деньги и отомстить.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 5 февраля 1999
Возраст 18+
Режиссер
Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Грегг Генри
Грегг Генри
Мария Белло
Мария Белло
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расплата 3 постера
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21 февраля 2022 13:15
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