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Игры разумов Игры разумов
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The Professor and the Madman Игры разумов 2018 / Ирландия
8.1 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Игры разумов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Конец семидесятых годов XIX века. Задуманный ещё в 1857 году Оксфордский словарь английского языка так и не появился. Для того, чтобы форсировать его создание, в Оксфорд зовут Джеймса Мюррея (Мел Гибсон) – талантливого выскочку, не имеющего академического образования, но чудовищно начитанного и владеющего роем языков. Методы Мюррея, грубого шотландского варвара, по мнению оксфордских академиков, оказываются на удивление действенными. Мюррей сумел создать целую волонтёрскую сеть,…

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Roman Svetlov 27 апреля 2019, 23:10
Оценка
Неплохо. Особенно понравился Шон Пенн.
27 апреля 2019, 23:10 Ответить
Ирина Шамигулова 30 апреля 2019, 00:22
Оценка
Очень глубокий фильм, однозначно стоит идти и смотреть!!!
30 апреля 2019, 00:22 Ответить
Alessia 1 мая 2019, 03:16
Оценка
Интересный фильм! Мне понравился. Актеры прекрасно играют. Этот фильм снят по реальным событиям, поэтому мы из 21 века можем заглянуть в 19 век и увидеть каким титаническим трудом было составление первого словаря. В эпоху интернета, мобильных телефонов и электронной почты сложно представить насколько длительной и кропотливой была эта работа.
1 мая 2019, 03:16 Ответить
Мансур Сатуев 1 мая 2019, 12:05
После просмотра осталось ощущение что надо мной жёстко стебанулся автор.. Актёры хорошо играют единственный наверное плюс.. Остальное игра слов) и название фильма должно было быть, автор английского словаря.
1 мая 2019, 12:05 Ответить
luna_vss 9 мая 2019, 23:14
Оценка
Потрясающий фильм! Смотреть обязательно!
9 мая 2019, 23:14 Ответить
Ксения 1 июня 2019, 10:54
Оценка
Нудятина. Но ощущения зря потерянного времени нет. Фильм - исторический факт, так что для расширения кругозора. И Шон Пен великолепен в актерской игре.
1 июня 2019, 10:54 Ответить
Андрей 19 февраля 2020, 00:10
Оценка
очень классный, умный, интересный фильм!
потрясающая атмосфера и игра актёров!
10 баллов из 10ти!
19 февраля 2020, 00:10 Ответить
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