Наша рецензия

«Zомбоящик» - это набор из всевозможных скетчей на любой вкус, цвет и чувство юмора, где задействованы узнаваемые лица канала ТНТ. Создатели фильма придумали свой телевизионный канал как продолжение их собственных идей, возможно, забракованных ранее. Эта короткая (чуть больше часа) картина переполнена рекламой, программами и прочими специфическими телевизионными форматами, так что те, кто привык проводить время перед телевизором точно не останутся в накладе. Те же, у кого…