«Zомбоящик» - это набор из всевозможных скетчей на любой вкус, цвет и чувство юмора, где задействованы узнаваемые лица канала ТНТ. Создатели фильма придумали свой телевизионный канал как продолжение их собственных идей, возможно, забракованных ранее. Эта короткая (чуть больше часа) картина переполнена рекламой, программами и прочими специфическими телевизионными форматами, так что те, кто привык проводить время перед телевизором точно не останутся в накладе. Те же, у кого…
НЕ ХОДИТЕ на этот фильм не тратьте свое ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПРОСМОТР ЭТОГО Гов💩а !!!!!
Но на этот раз моему вниманию предстал не фильм, а набор абсолютно несноснейших скетчей, примитивней и ниже уровнем чем камеди клаб, чем 6 кадров, примерно на уровне артистов Аншлага, хотя качество сьемки, порой и графики, костюмы вполне на достойном уровне, все известные комедийцы там снялись, то есть бюджет приличный. Кому же пришло в голову делать такое полнейшее говнище и выпускать на большие экраны эту бездарную безсмыслицу, видимо человеку, ничего не смыслящему в кино, может скорбному умом, кто знает? Короче, намного веселее дома посмотреть миниатюры с Харламовым и Батрутдиновым по ютубу,зря выбросил 350 рублей, не кино, а издевательство какое-то!
У проектов от ТНТ много классного и смешного. В этом фильме ничего не понравилось. Досматривать, не стал, ушел с сеанса, так как смотреть нечего.
Если бы выход до окончания сеанса стоил столько же сколько стоил билет, то заплатил бы и все равно вышел.
в предупреждении должно было быть - вы лохи потратили деньги чтоб тупо посидеть в кинозале час, здесь нет не только смысла и сюжета но и юмора.!!!!
Жаль что отзывы оставляют одни те, кто далек от погимания качественого юмора
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