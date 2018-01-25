Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Zомбоящик Zомбоящик
Киноафиша Фильмы Zомбоящик Отзывы о фильме «Zомбоящик»
Zомбоящик 2018 / Россия
2.3 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 2.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Zомбоящик»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Zомбоящик» - это набор из всевозможных скетчей на любой вкус, цвет и чувство юмора, где задействованы узнаваемые лица канала ТНТ. Создатели фильма придумали свой телевизионный канал как продолжение их собственных идей, возможно, забракованных ранее. Эта короткая (чуть больше часа) картина переполнена рекламой, программами и прочими специфическими телевизионными форматами, так что те, кто привык проводить время перед телевизором точно не останутся в накладе. Те же, у кого…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
СЕРГЕЙ НОВИКОВ 25 января 2018, 11:45
Оценка
Фильм полное говнище! 🤑
25 января 2018, 11:45 Ответить
Кристина Шабаева 25 января 2018, 17:18
Оценка
полная фигня
25 января 2018, 17:18 Ответить
Александр Девяшин 25 января 2018, 19:10
Оценка
Юмора 0, чуть не переблевался только
25 января 2018, 19:10 Ответить
Татьяна Труфанова 25 января 2018, 20:25
Оценка
Это худший фильм который я когда либо видела! Очень жалко времени и денег потраченных на это г..но!
25 января 2018, 20:25 Ответить
M.Sieriegha 25 января 2018, 21:14
Оценка
зомбоящик это самый УЖАСНЫЙ фильм который я видел это полный БРЕД и БЕЗУМИЕ абсолютно не смешно!!!
НЕ ХОДИТЕ на этот фильм не тратьте свое ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПРОСМОТР ЭТОГО Гов💩а !!!!!
25 января 2018, 21:14 Ответить
a.cher91 25 января 2018, 21:26
Оценка
Самый самый самый наихудший фильм.... люди...Не ходите на него...
25 января 2018, 21:26 Ответить
zhkh.yurist 25 января 2018, 22:06
Оценка
Плохо. Развод на бабки. Набор тупых не связанных между собой видеороликов. Актеры, авторы фильма просто зажрались, решили что можно рубить бабосы, снимая всякое фуфло. Это оскорбление зрителя. Больше не буду смотреть шоу, передачи по ТВ с этими актерами-юмористами. Они мне противны
25 января 2018, 22:06 Ответить
Анна Швац 26 января 2018, 00:23
Говно !говно!говно!
26 января 2018, 00:23 Ответить
Нелли Валеева 26 января 2018, 19:07
Оценка
Зря потратила своё время на просмотр этой бессмыслицы!!!!!!!!! Фильм отстой!!!
26 января 2018, 19:07 Ответить
Aleksandr Nord 26 января 2018, 22:34
Оценка
Некоторые предыдущие фильмы с камедийцами мне нравились и я решил сходить.
Но на этот раз моему вниманию предстал не фильм, а набор абсолютно несноснейших скетчей, примитивней и ниже уровнем чем камеди клаб, чем 6 кадров, примерно на уровне артистов Аншлага, хотя качество сьемки, порой и графики, костюмы вполне на достойном уровне, все известные комедийцы там снялись, то есть бюджет приличный. Кому же пришло в голову делать такое полнейшее говнище и выпускать на большие экраны эту бездарную безсмыслицу, видимо человеку, ничего не смыслящему в кино, может скорбному умом, кто знает? Короче, намного веселее дома посмотреть миниатюры с Харламовым и Батрутдиновым по ютубу,зря выбросил 350 рублей, не кино, а издевательство какое-то!
26 января 2018, 22:34 Ответить
79179071711 26 января 2018, 22:53
Оценка
Ужасное зрелище. НЕ ХОДИТЕ!!!
26 января 2018, 22:53 Ответить
АлЁнА СеРгЕЕвНа 27 января 2018, 00:32
Не ходите на это Г...но,очень разочаровалась,теперь даже не хочется ТНТ смотреть....
27 января 2018, 00:32 Ответить
Александр 27 января 2018, 10:58
Оценка
Разводилово-кидалово! Набор скетчей. Пару раз улыбнулся. Но в основном - тупизм. Куча шуток "ниже пояса". Общая продолжительность "набора" 58 минут !!! Первый раз с таким столкнулся ....
27 января 2018, 10:58 Ответить
Татьяна Шевченка 27 января 2018, 12:28
Просто ужас... Пустая трата времени и не очень приятные впечатления б увиденном.. Что касается оценки, то 1 балла слишком для этого фильма.
27 января 2018, 12:28 Ответить
eto-ias 27 января 2018, 16:36
Оценка
Что-то очень бестолковое.
У проектов от ТНТ много классного и смешного. В этом фильме ничего не понравилось. Досматривать, не стал, ушел с сеанса, так как смотреть нечего.
Если бы выход до окончания сеанса стоил столько же сколько стоил билет, то заплатил бы и все равно вышел.
27 января 2018, 16:36 Ответить
алексей тимофеев 27 января 2018, 19:45
Оценка
Полный ПРЕД!!! Даже попкорн с пивом не принесут вам радости при просмотре этого кошмара.
27 января 2018, 19:45 Ответить
An 27 января 2018, 23:21
Оценка
аааааааа,,,..,,,я думала хоть чуть посмеюсь, шутка всего одна в самом конце
в предупреждении должно было быть - вы лохи потратили деньги чтоб тупо посидеть в кинозале час, здесь нет не только смысла и сюжета но и юмора.!!!!
27 января 2018, 23:21 Ответить
Мария Ащина 28 января 2018, 08:38
Оценка
НЕ ХОДИТЕ! Даже слов нормальных подобрать не могу, чтобы выразить разочарование. Полное 💩
28 января 2018, 08:38 Ответить
Ro Ot 28 января 2018, 09:21
Оценка
Фильм на один раз чисто поржать
28 января 2018, 09:21 Ответить
Diogu Feraz 28 января 2018, 13:26
Оценка
Я такую хрень первый раз вижу не думал что с ТНТ такое дерьмовое кино создадут да это даже кино не назвать пцззцц полный
28 января 2018, 13:26 Ответить
Микаел Кулиев 28 января 2018, 16:40
Не стал даже досматривать 20 мин посмотрел и понял ПОЛНАЯ ХРЕНЬ ниже не куда
28 января 2018, 16:40 Ответить
Konstantine Cherchil 29 января 2018, 16:08
Фильм полное го*но. По итогу просмотра фильма появилось глубокое чувство обиды! Обида на то, что проявленное мной уважение к актерам и создателям фильма далеко не оправдалось. Хуже фильма, я не видел никогда. Никогда не пишу отзывов принципиально, но теперь пишу! Не ставлю даже 1 бал.
29 января 2018, 16:08 Ответить
Алла Половникова 30 января 2018, 17:39
НЕ ХОДИТЕ НИ ЗА ЧТО!!!Ощущение что тебя Нае...по полной программе,даже в зале была тишина,и чувствовалось полное разочарование...Зря деньги потратила,радовало только что я не одна такая была...
30 января 2018, 17:39 Ответить
Kas Per 30 января 2018, 20:55
Оценка
Было человек 20/25 ржали все!
Жаль что отзывы оставляют одни те, кто далек от погимания качественого юмора
30 января 2018, 20:55 Ответить
Анастасия Шумакова (Гайдара ) 31 января 2018, 19:20
ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ!!!,не смотрите даже,
31 января 2018, 19:20 Ответить
Микаел Кулиев 31 января 2018, 19:25
Ну они смеялись не над фильмом а над тем что режиссер курил или нюхал что такой ОТСТОЙ сделал даже пол звезды нельзя дать за старания это просто РАЗВОД на деньги
31 января 2018, 19:25 Ответить
Сергей Киркин 4 февраля 2018, 12:46
Оценка
Большего дерьма я ещё не смотрел, так денег жаль на такое дермище!!!
4 февраля 2018, 12:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хотя бы кинода 2 3 комментария
Вызов
Вызов 150 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 3 комментария
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта 6 комментариев
Мизантроп
Мизантроп 8 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 27 комментариев
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 13 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 49 комментариев
Иммигрант 11 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 49 комментариев
Воспоминания об убийстве
Воспоминания об убийстве 1 комментарий
Не говори никому
Не говори никому 5 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 6 комментариев
Время
Время 15 комментариев
Хиппи Хиппи Шейк 1 комментарий
Чей-то брат, чья-то жизнь
Чей-то брат, чья-то жизнь 3 комментария
Аквамен 2
Аквамен 2 4 комментария
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 5 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 10 комментариев
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян 13 комментариев
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг 8 комментариев
Хищник
Хищник 2 комментария
Черный лотос
Черный лотос 1 комментарий
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 2 комментария
Нюрнберг
Нюрнберг 43 комментария
Русский крест
Русский крест 24 комментария
Поехавшая
Поехавшая 57 комментариев
Чужой. Вторжение 1 комментарий
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App