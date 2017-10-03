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Константин Смирнов
Константин Смирнов
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Константин Смирнов
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Дата рождения
5 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Константина Смирнова
Родился 5 марта 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Смирнова
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
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«Zомбоящик» представили на Comic Con Russia 2017
1 октября в рамках Comic Con Russia 2017 состоялась презентация предстоящего фильма от Comedy Club Production – «Zомбоящик». На мероприятии зрителей ждало множество сюрпризов
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3 октября 2017 12:57
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16 марта 2021 15:33
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