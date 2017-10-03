Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Гарик Мартиросян
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Личные связи
Сергей Светлаков
друзья и коллеги
Биография Гарик Мартиросян
Родился 14 февраля 1974 года. Ереван, Армянская ССР, СССР.
Развернуть
Фильмография Гарик Мартиросян
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
Попугай Club
анимация, комедия, семейный
2013, Россия
6.0
Наша Russia. Яйца судьбы
комедия
2009, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Zомбоящик» представили на Comic Con Russia 2017
1 октября в рамках Comic Con Russia 2017 состоялась презентация предстоящего фильма от Comedy Club Production – «Zомбоящик». На мероприятии зрителей ждало множество сюрпризов
Написать
3 октября 2017 12:57
Все новости
Статьи о персоне
Ургант не при чем: вскрылась правда о будущем «Прожекторперисхилтон»
Вскрылась причина переноса шоу на осень.
Написать
28 апреля 2022 10:00
«Вечернему Урганту» конец? Покинувший страну Ургант сделал заявление
Телеведущий прокомментировал сведения о том, что его заменят Мартиросяном.
Написать
23 марта 2022 09:55
Из первых рук: Мартиросян не смолчал о замене ведущего «Вечернего Урганта»
Шоумен продолжает подогревать интерес к своей персоне.
Написать
23 марта 2022 09:40
Все статьи
Связи
Сергей Светлаков
друзья и коллеги
Все связи
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»