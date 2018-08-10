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Глупость – второе счастье. А в особо клинических случаях – счастье первое. У Одри и Морган случай как раз такой. Но именно им, двум интеллектуально обездоленным курочкам, выпала честь спасать человечество от террористов. Для спасения нужно следующее: доставить кое-какую штуковину из точки А в точку Б. (Точнее, из Лос-Анджелеса в Вену). Точка Б, однако, встретила спасительниц как-то неласково, и те, отмахавшись кое-как косметичками от летящих в их сторону пуль, понеслись по Европе в…