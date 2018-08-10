Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шпион, который меня кинул Шпион, который меня кинул
Киноафиша Фильмы Шпион, который меня кинул Отзывы о фильме «Шпион, который меня кинул»
The Spy Who Dumped Me Шпион, который меня кинул 2018 / США
6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Шпион, который меня кинул»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Глупость – второе счастье. А в особо клинических случаях – счастье первое. У Одри и Морган случай как раз такой. Но именно им, двум интеллектуально обездоленным курочкам, выпала честь спасать человечество от террористов. Для спасения нужно следующее: доставить кое-какую штуковину из точки А в точку Б. (Точнее, из Лос-Анджелеса в Вену). Точка Б, однако, встретила спасительниц как-то неласково, и те, отмахавшись кое-как косметичками от летящих в их сторону пуль, понеслись по Европе в…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дима Халилов 10 августа 2018, 00:00
Оценка
Фильм максимально глупый, сюжет теряется в самом начале фильма и дальше на экране происходит какая-то ахинея
10 августа 2018, 00:00 Ответить
zoto.olia 14 августа 2018, 21:27
Оценка
Фильм ни о чем и даже не смешной. Не надо таких фильмов.
14 августа 2018, 21:27 Ответить
Анастасия Александрова 19 августа 2018, 22:56
Оценка
Не ходите. Впустую потраченные деньги.
19 августа 2018, 22:56 Ответить
Надежда Александровна 23 августа 2018, 22:19
Оценка
С
23 августа 2018, 22:19 Ответить
Олег Кравченко 1 сентября 2018, 17:56
Оценка
Довольно интересно, один раз можно посмотреть, хоть и очень много действительно глупых моментов
1 сентября 2018, 17:56 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
До рассвета 1 комментарий
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 3 комментария
Вызов
Вызов 213 комментариев
Принц пустыни
Принц пустыни 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 4 комментария
Русский крест
Русский крест 31 комментарий
Помилование
Помилование 3 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 18 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App