Наша рецензия

Бывший военный, а теперь наемник Джо зарабатывает тем, что спасает детей из безвыходных ситуаций. Общается он лишь с небольшим кругом людей: мамой, заказчиками и связным, который находит ему заказы и благодаря неприметному внешнему виду, перемещается по городу инкогнито. Новым делом для него становится поиск девочки Нины, дочери политика, похищенной и отправленной в бордель для малолеток. Выполнив задание, Джо понимает, что все в этой истории не так просто. Девочку у него отбирают, все вокруг…