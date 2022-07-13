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Алессандро Нивола

Alessandro Nivola
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола Alessandro Nivola
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Дата рождения
28 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
175 см
Биография Алессандро Ниволы

Алессандро Нивола родился 28 июня 1978 года в Бостоне. Его отец – политолог, профессор в институте, а мать – художница. Родословная актера уходит корнями в Европу: его дед по отцу – итальянский скульптор Костантино Нивола, а бабушка – еврейка, бежавшая из Германии во время Второй мировой войны. У актера есть младший брат Адриан, пошедший по стопам матери и деда и ставший художником. В 1994 году Алессандро окончил Йельский университет, получив степень бакалавра по английской литературе.

Актёр дебютировал на Бродвее, сыграв в спектакле «Месяц в деревне» роль юного любовника вместе с известной актрисой Хелен Миррен. В кино первой значимой работой стал фильм «Без лица». Как признается сам актер, именно этот опыт съёмок воодушевил его, придал смелости и уверенности в продолжении карьеры в киноиндустрии. В фильме «Гол!», который вышел в 2005 году, актёр сыграл главную роль скандального футболиста. Фильм имел большой успех и дал дополнительный толчок его карьере. Алессандро часто работал и жил в Англии, из-за чего у него даже появился британский акцент. 

С 2003 года Алессандро женат на британской актрисе Эмили Мортимер, у супругов есть двое детей. Хотя семья живет в Бруклине, Нивола имеет британское гражданство, а его жена обзавелась американским. 

В 2013 году вместе со своей женой актер основал компанию King Bee Productions, которая занимается производством фильмов и сериалов.

Интересные факты о Алессандро Ниволе
  • Алессандро – большой поклонник футбола. Актер сам отлично играет, участвовал в благотворительном матче ЮНИСЕФ против Англии. В матче также приняли участие такие звезды, как Робби Уильямс, Горден Рамзи, Бен Джонсон.
  • Продюсерская компания Алессандро выпустила успешный сериал «Долл и Эм», где он снялся вместе со своей женой Эмили. Другим тепло принятым публикой и критиками проектом студии Алессандро стала драма «К праху», получившая приз зрительских симпатий на кинофестивале «Трайбека».
  • Все свои студенческие и школьные годы занимался музыкой и играл в разных группах.
  • В начале своей карьеры Алессандро преимущественно снимался в независимом британском кино, что вводило в недоумение его английских коллег, стремившихся в Голливуд. Нивола признавался, что только с получением премии британского независимого кино за фильм «Неповиновение» в 2018 году он перестал чувствовать себя аутсайдером в кинематографе Великобритании, для развития которого он сделал довольно много.
Фильмография Алессандро Ниволы
Крэйвен-охотник
Крэйвен-охотник
боевик, приключения, фантастика 2023, США
0.0
Множественные святые Ньюарка
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма 2021, США
7.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический 2019, Канада
0.0
Искусство самообороны
Искусство самообороны
комедия 2019, США
6.0
Повышение влажности
Повышение влажности
драма 2017, США
5.0
Неповиновение
Неповиновение
мелодрама, драма 2017, США
7.0
Лжец, Великий и Ужасный
Лжец, Великий и Ужасный
биография, криминал, драма 2017, США
6.0
Тебя никогда здесь не было
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.0
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Фотографии Алессандро Ниволы Все фотографии
Алессандро Нивола Алессандро Нивола Алессандро Нивола Алессандро Нивола
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Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня» Также в фильме сыграли Обри Плаза и Алессандро Нивола.
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13 июля 2022 13:40
Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» Эбботт сыграет искусного наемника и убийцу, который известен под прозвищем Иностранец.
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10 марта 2022 13:58
Алессандро Нивола договаривается о роли в байопике Тодда Хейнса о певице и актрисе Пегги Ли Центральную героиню сыграет Мишель Уильямс.
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7 декабря 2021 16:13
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