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Алекс Манетт
Алекс Манетт
Alex Manette
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Алекс Манетт
Alex Manette
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Дата рождения
31 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Алекс Манетт
Родился 31 октября 1969 года. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Алекс Манетт
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.0
Джейн берет ружье
драма, боевик, вестерн
2016, США
7.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Связи нет
триллер, драма
2012, США
8.0
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
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