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Тебя никогда здесь не было Тебя никогда здесь не было
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You Were Never Really Here Тебя никогда здесь не было 2017 / США / Франция
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Тебя никогда здесь не было

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Лучший актер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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